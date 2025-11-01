Natalia, Anamar, Luisa Fernanda W, Maluma y más: los mejores disfraces de Halloween

Los famosos colombianos celebraron Halloween por todo lo alto, por eso te traemos una recopilación de sus mejores disfraces, algunos en familia, en pareja y otros demostrando que solos tienen mucho que mostrarles a sus seguidores.

Luisa Fernanda W compartió una foto junto a sus hijos y a Pipe Bueno, los cuatro disfrutaron de la fecha en un hotel de Disney rodeados de animaciones famosas y de los personajes de la popular película Cars. Todos personificaron al elenco de Las guerreras K-pop.



Por su parte, Maluma no dejó pasar la fecha para celebrar junto a su hija Paris, la temática de la fiesta fue “Safari Halloween” y cómo no, la pequeña se disfrazó de exploradora junto a él y a su mamá. En un carrusel de fotografías compartido por el músico, todos lucen sus trajes, binoculares y sombreros.

Carolina Cruz, la presentadora de Caracol Televisión, presumió los looks que utilizaron sus hijos, Matías y Salvador. El mayor de los niños lució un traje de Venom, mientras que el más pequeño encantó a los seguidores de su mamá luciendo como un dinosaurio y posando con una enorme sonrisa en cada una de las fotos.

Por otro lado, los exparticipantes del Desafío no se quedaron atrás y también se disfrazaron de sus personajes favoritos. Así sucedió con Anamar, que hace poco se convirtió en mamá y decidió maquillarse como uno de los personajes de Avatar.

Natalia Rincón decidió lucir junto a su novio, el músico Vallejo 777 como Woody & Jessie de la película Toy Story. Los dos se hicieron una sesión de fotos en pareja que ha sido muy comentada por sus seguidores y amigos.

Luisa Sanmiguel no se quedó atrás y muy en juego con la temática de su excompañera en el reality, personificó a Buzz Lightyear con un conjunto de dos piezas y unas gafas que complementaron su outfit, además, escribió: Dicen que soy Buzz Lightyear… pero con más curvas, más flow y muchísimo más glitter 💜💫 Lista para conquistar la galaxia (o al menos la fiesta)”.

Finalmente, la modelo Daniela Salazar se disfrazó junto a su familia, su novio Simón y su hijo Pedro. Los tres se vistieron al mejor estilo de Sirenoman, el Chico Percebe y Plankton de la serie Bob Esponja, con lo que encantaron a sus seguidores.