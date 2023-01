Contundente respuesta de Pipe Bueno a mujer que le mencionó a Legarda

Tras la muerte del cantante Fabio Legarda; Luisa Fernanda W, su exnovia, se ha mantenido en el ojo del huracán por su relación con Pipe Bueno, aún más desde que anunciaron que están esperando un bebé , pues muchos usuarios de las redes sociales no han estado de acuerdo con que este romance se haya dado "tan pronto".

A pesar de los fuertes comentarios y críticas que recibe la pareja a diario a través de las redes sociales, Pipe se había mantenido en silencio y parecía ignorarlos. No obstante, recientemente no aguantó más y decidió responder contundentemente.

Todo sucedió durante el pasado fin de semana cuando el artista popular publicó una foto tocando el vientre de Luisa Fernanda W durante la celebración del Día del Padre y, a pesar de recibir muchas felicitaciones por ser la primera vez que festeja esta fecha, una de sus seguidoras mencionó a Legarda en un comentario.

“Legarda dándote la bendición desde la pancita”, comentó la usuaria en la publicación.

Por supuesto, este comentario no le agradó a Pipe y no dudó en responderle a la mujer con contundente mensaje, pues ya no se aguantó más:

“No entiendo qué te mueve en tu corazón para escribir cosas como esta, donde involucras a un bebé que no ha nacido y a otra que ya está en otro plano, te deseo lo mejor y espero que estés compartiendo con tu padre el día de hoy. Limpia tu corazón bella”, fue la respuesta de Pipe.

Ante este comentario del artista popular, muchos usuarios reaccionaron y le aplaudieron su forma de responder, mientras que otros le expresaron que se desgaste con los mensajes malintencionados.

