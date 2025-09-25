Cómo seguir en Google Discover a Caracol TV para no perderte noticias del Desafío y más

Google Discover se ha convertido en una de las herramientas más poderosas de recomendación de contenidos en el ecosistema digital. A diferencia del buscador tradicional, que requiere que el usuario introduzca una consulta, Discover se adelanta a las necesidades del usuario, ofreciéndole noticias, artículos, videos y otros contenidos antes de que los solicite, de acuerdo con los intereses que ha mostrado el usuario y su ubicación.

El funcionamiento de Google Discover se basaba en algoritmo, que analizaban el historial de búsqueda, la actividad en YouTube, la ubicación geográfica, las aplicaciones utilizadas y otros datos disponibles en la cuenta de Google del usuario. Con esa información, construía un perfil de intereses que se actualiza constantemente en los dispositivos móviles.



No obstante, ahora el buscador más utilizado del mundo ha introducido una nueva actualización para que los usuarios tengan una experiencia mucho más personalizada señalando si los contenidos mostrados son de su interés o no.

Por lo mismo, ahora pueden indicar si quieren seguir a alguno de los medios que les aparece en su ‘feed’ de Discover, para que les muestre más contenidos de ese portal digital.



Pasos para seguir a Caracol TV en Google Discover y ver noticias del Desafío y novelas

Los interesados en estar actualizado con todo lo que suceda con las producciones de Caracol deben hacer el siguiente proceso:



Ingresar a la aplicación de Google (marcada con una G ). Los celulares Android traen la ‘app’ por defecto, mientras que los usuarios de iOS deben descargarla.

). Los celulares Android traen la ‘app’ por defecto, mientras que los usuarios de iOS deben descargarla. Registrarse con su correo de Gmail , para que el contenido que salga sea el personalizado.

, para que el contenido que salga sea el personalizado. Navegar por los contenidos que aparecen y cuando vean uno de Caracol Televisión deben hacer clic en el botón ‘Seguir’, ubicado en la parte superior de la noticia, justo al frente del nombre del medio digital.

Caracol Televisión en Google Discover Captura de pantalla de Google Discover

Los usuarios también pueden indicar si les gustan los contenidos que les aparecen en su Discover e incluso compartirlos en sus distintas redes sociales. Asimismo, pueden seguir todas las noticias de Caracol Televisión en Google News y en las cuentas oficiales de Instagram, Facebook y X.

