Cenizas de Yeison Jiménez fueron escoltadas por sus caballos: se cumplió su último deseo

Las cenizas del fallecido artista fueron despedidas en una emotiva caravana en su finca de Fusagasugá, donde sus caballos lo escoltaron; esto evocó la letra de 'Destino final'.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 18 de ene, 2026
Cenizas de Yeison Jiménez fueron escoltadas por sus caballos.