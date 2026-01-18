Cenizas de Yeison Jiménez fueron escoltadas por sus caballos: se cumplió su último deseo

Colombia y el género de la música popular siguen lamentando la muerte de uno de sus más grandes exponentes, Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero tras un accidente en su avioneta en Paipa, Boyacá, en el que también perdieron la vida cinco personas de su equipo de trabajo.

Caballos de Yeison Jiménez despidieron sus cenizas

Luego del multitudinario y emotivo homenaje realizado el 14 de enero en el Movistar Arena, donde artistas como Pipe Bueno, Paola Jara, Jessi Uribe, Alzate, Ciro Quiñónez, entre otros, le rindieron tributo a su legado musical, este sábado 17 de enero se llevó a cabo una conmovedora caravana de despedida en su finca y criadero La Cumbre ubicado en Fusagasugá.



El homenaje llamó especialmente la atención porque las cenizas del artista fueron escoltadas por sus caballos, cumpliendo así uno de sus últimos deseos.

En redes sociales circularon varios videos del momento, que rápidamente se hicieron virales y conmovieron a sus seguidores. Además, distintos medios recopilaron pantallazos de publicaciones hechas por familiares del cantante, entre ellos sus hermanas Heidy y Lina Jiménez.



Este acto simbólico evocó la letra de la canción ‘Destino final’, compuesta por Yeison Jiménez junto a Luis Alfonso, en la que el artista expresaba cómo imaginaba su despedida:

“Que el último beso sea el de mi madre. Que la virgencita me los acompañe. Que sean mis caballos los que a mí me lleven al destino final”.

A los 35 años, Yeison Jiménez deja una huella imborrable en la música popular colombiana y un legado que sigue vivo en sus canciones y en el corazón de sus seguidores.

La herencia de Yeison Jiménez

Además de su legado musical, Yeison Jiménez construyó una sólida faceta como empresario. Según una investigación del programa La Red, el cantante dejó al menos nueve empresas activas y 72 obras documentadas.

Su patrimonio total podría estar cerca de los 50 mil millones de pesos, impulsado por una agenda artística exigente, con presentaciones que alcanzaban entre 100 y 200 millones de pesos, y por la creación de YJ Company, empresa con la que incursionó en la promoción de conciertos, bienes raíces y comercialización de vehículos.

