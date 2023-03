Brendan Fraser ganó su primer Oscar a 'Mejor actor ' y así hizo su regreso triunfal a Hollywood

Los Premios Oscar son uno de los eventos más importantes en la industria del cine, espacio donde se premia a las mejores películas por su gran trabajo ante y detrás de cámaras. Para la versión de este 2023, uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue el discurso de Brendan Fraser tras recibir el Oscar a 'Mejor actor'.

Aunque Fraser estuvo varios años retirado de la actuación volvió para darle vida a su personaje de Charlie, un hombre con problemas de obesidad, de casi 300 kilos de peso, que vive a oscuras en su casa llena de dolorosos recuerdos, que desea ser salvado.

Luego de que las actrices Jessica Chastain y Halle Berry anunciaron a Brendan Fraser como ganador de la categoría, subió al escenario para dar un emotivo mensaje:"Gracias a la Academia por este honor y a nuestro estudio A24 por hacer una película como esta".

"Han puesto su corazón tamaño ballena para que podamos ver lo que hay en nuestras almas... Es un honor para mí que me hayan nombrado con ustedes en esta categoría": agregó Fraser con lágrimas en los ojos.

También agradeció al director de la película Darren Aronofsky, a su esposa Jeanne Moore y a sus dos hijos que lo estaban acompañando. También recordó con nostalgia su carrera: "Empecé en esto hace 30 años y las cosas no han sido fáciles, pero sí conté con algo que no agradecí hasta que dejé de tenerlo… Gracias por este reconocimiento, no habría tenido esto sin el resto del equipo".

En la categoría de 'Mejor Actor', venció a Austin Butler por 'Elvis', Colin Farrell por 'The Banshees of Inisherin', Paul Mescal por 'Aftersun' y Bill Nighy por 'Living'.

Fraser habló sobre este personaje durante una entrevista para la revista GQ, confesó que su ausencia se debía, a temas físicos y de salud, principalmente por haber destruido su cuerpo, dado que tenía lesiones en un disco de la espina dorsal, costillas rotas, traumatismos en las rodillas y algunos problemas en las cuerdas vocales.

Brendan Fraser, es uno de los hombres más importantes de Hollywood, protagonizó una serie de éxitos en taquilla: como 'George de la selva', 'La momia' y 'Viaje al centro de la tierra', antes de que su carrera cinematográfica decayera hacia fines de la década de los 2000.