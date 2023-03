Jamie Lee Curtis ganó su primer Premio Oscar a mejor actriz de reparto por 'Everything Everywhere'

El intérprete vietnamita Ke Huy Quan y la estadounidense Jamie Lee Curtis, ambos integrantes del elenco de 'Everything Everywhere All at Once', ganaron el Oscar a mejor actor y actriz secundarios, respectivamente, en la 95 edición de los premios de la Academia de Hollywood.

"Mi madre está viendo esto en casa. Mamá, tengo un óscar. (...) Pensaba que esto solo pasaba en las películas pero me ha ocurrido a mí", expresó entre lágrimas Huy Quan tras recibir la estatuilla de manos del ganador en este apartado el año pasado, Troy Kotsur. El actor pugnaba con Brendan Gleeson y Barry Keoghan ('The Banshees of Inisherin'); Brian Tyree Henry ('Causeway') y Judd Hirsch ('The Fabelmans').

Huy Quan comenzó su carrera de niño y formó parte del reparto de clásicos del cine como 'The Goonies' o 'Indiana Jones and the Temple of Doom', este último dirigido por Steven Spielberg. El cineasta, ahora nominado por 'The Fabelmans', solo pudo observar con una evidente cara de felicidad el triunfo del intérprete vietnamita.

Y es que, tras su boom como actor novel, Huy Quan enlazó una década en la que participó en películas de bajo presupuesto que no trascendieron y desde 2002 hasta el 2022 se mantuvo totalmente alejado de la gran pantalla.

Por su parte, Lee Curtis recogió la primera estatuilla dorada de su carrera agradeciendo a "cientos de personas" pero, sobre todo, a los directores del filme 'Everything Everywhere All at Once', Daniel Kwan y Daniel Scheinert.

"Esto no es solo mío... ¡Acabamos de ganar un óscar!", exclamó la intérprete desde el escenario del Teatro Dolby. Angela Bassett ('Black Panther: Wakanda Forever'); Hong Chau ('The Whale'); Kerry Condon ('The Banshees of Inisherin') y Stephanie Hsu ('Everything Everywhere All at Once') completaban la terna de finalistas que competían con Lee Curtis.

Así, ha conseguido vencer en la primera vez que es nominada a un Oscar a lo largo de una carrera de más de cuatro décadas que, entre otros géneros, la han consagrado como uno de los rostros más aclamados del género de terror en Hollywood.

Durante esta temporada de premios, la actriz se alzó, además, con el premio del Sindicato de Actores de EE.UU., considerado popularmente como "el termómetro de los Oscar”. EFE