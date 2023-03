Premios Oscar: Lady Gaga dividió opiniones por su interpretación de 'Hold my hand'

Uno de los momentos más esperados de la gala de los Premios Oscar fue la presentación de la icónica cantante Lady Gaga , que en los últimos años ha sorprendido a todos sus fanáticos al lanzarse como actriz. En frente de las mejores figuras de Hollywood, la artista interpretó el exitoso tema musical 'Hold my hand', que hace parte de la banda sonora de la película 'Top Gun: Maverick'.

"Sostén mi mano, todo estará bien, escuché desde los cielos que las nubes han sido grises. Acércame, envuélveme en tus brazos adoloridos,, veo que te encuentras herido. ¿Por qué has tardado tanto para decir que me necesitas? Veo que estás sangrando, no necesitas mostrarme de nuevo, pero si decides hacerlo, viajaré en esta vida contigo", reza parte de la canción.

Durante la transmisión, los televidentes pudieron ver a Lady Gaga en medio del escenario, con una apuesta artística completamente diferente a las que sus admiradores están a costumbrados a observar, pues en esta oportunidad optó por un show muy sencillo. Aunque estaba acompañada de un par de músicos, la intérprete de 'Born this way' presumió su talento sin necesidad de exponer sus dotes para el baile.

Con jeans rotos, tenis, camisa negra y una trenza en el cabello, Lady Gaga mostró una faceta diferente, lo que le permitió conectar con el público expectante. En las plataformas digitales, las reacciones no se hicieron esperar, pues varios usuarios se tomaron Twitter para felicitar a la estadounidense por la capacidad actoral que ha demostrado tener incluso cuando está cantando, mientras que otros la criticaron por su atuendo.

"Lady Gaga siempre es un 10 🤩", "Lady Gaga me representa", "Lady Gaga salió al escenario a cantar con una gran presencia, en jeans, una playera, tenis y no make up… REINOTA", "otra vez Lady Gaga presentándose en los Oscar", "como estaba vestida Lady Gaga en los Oscars soy muy yo", "tan linda Lady Gaga, tiene mi outfit de home office", entre otros mensajes.

Es la cuarta vez que Mother Monster está nominada a los Premios Oscar. En una oportunidad, fue como mejor actriz y en dos ocasiones en la categoría mejor canción con 'Til it happens to you'. Este 2023, compite con la canción que interpretó en el espectáculo.