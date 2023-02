Lady Gaga junto a Joaquin Phoenix en la nueva película del 'Joker': se conoce la primera imagen

'Joker: Folie à Deux' es la próxima película del universo de DC Studios que entregará un musical estadounidense bajo la dirección de Todd Phillips; sobre los avances de este filme y para sorpresa de los seguidores del 'Joker', el pasado 14 de febrero se reveló la primera imagen de Lady Gaga junto a Joaquin Phoenix personificando a los icónicos villanos de esta historia.

La famosa cantante Lady Gaga compartió con sus más de 53 millones de seguidores en Instagram, una publicación con la fotografía donde se le puede observar en compañía del también actor, Joaquin Phoenix en un cara a cara, en esta imagen los artistas están personificados como Harley Quinn y Arthur Fleck más conocido como el 'Joker'.

Gaga no fue la única que posteó la imagen, Todd Phillips quien está detrás de la creación y dirección de esta cinta, se tomó su cuenta de Instagram para el Día de San Valentín, allí replicó el retrato de estos icónicos personajes acompañado de la frase: "Happy Valentines Day".

En agosto del 2022, la intérprete de 'Always Remember Us This Way', dio un adelanto en sus redes sociales de lo que sería su participación en la nueva entrega de 'Joker: Folie à Deux'. El post indicó la fecha tentativa de lanzamiento y también incluyó animaciones de la polémica pareja: Joker y Harley Quinn.

Otra de las novedades para esta producción audiovisual, tiene que ver con los anuncios que han dado James Gunn y Peter Safran sobre los nuevos proyectos de la compañía; pues 'Joker: Folie à deux' no será incluida el Universo DC ya que según Safran, la película será etiquetada en el DC Elseworlds como lo hacen los comics.

Después del éxito rotundo en el 2019 con el 'Guasón', película que recaudó en su momento más de mil millones de dólares a nivel mundial, la cinta regresará el 4 de octubre del 2024 a las salas de cine de todo el mundo.

Según Lawrence Sher, director de fotografía, para esta entrega, la actriz y cantante estadounidense Lady Gaga: "Creará un tipo de magia similar a la que Joaquin trajo en la anterior. La combinación de los dos será exactamente lo que esperamos, lo cual es emocionante, y encontraremos magia todos los días en el set. Con suerte, también tendremos un poco de locura allí. Nos gusta cuando hay un poco de caos".