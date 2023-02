The Rolling Stones: Llega 'Grrr live!', película que retrata su gira '50 & Counting Tour'

The Rolling Stones estrena 'GRRR Live!', la película que marca un momento cumbre en la carrera de la banda. Lanzada a través de Mercury Studios, la cinta del concierto está disponible en varios formatos: 3LP’s color negro, 3LP’s color blanco coloreado (exclusivo Indies), 3LP’s color rojo (exclusivo d2c), 2CD’s, DVD’s + 2CD’s, BluRay + 2CD’s. Las versiones Blu-ray y digital incluirán Dolby Atmos.

La banda estrena el largometraje del concierto 'GRRR Live!', grabado durante la gira '50 & Counting Tour', uno de los espectáculos más memorables de su célebre historia. Este gran show contiene algunas de las mejores y legendarias canciones de la banda, como: 'It's Only Rock 'n' Roll (But I Like It)', 'Honky Tonk Women', 'Start Me Up', 'Gimme Shelter', 'Sympathy For The Devil' y '(I Can't Get No') Satisfaction'.

Los Rolling Stones celebraron su aniversario de oro en 2012 y 2013, embarcándose en la gira '50 & Counting Tour', la cual contó con 30 conciertos por Norteamérica y Europa. El 15 de diciembre de 2012, la banda subió al escenario del Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, para el último de los cuatro conciertos en la zona de Nueva York.

Este gran show contó con invitados como The Black Keys ('Who Do You Love?'), Gary Clark Jr & John Mayer ('Going Down'), Lady Gaga ('Gimme Shelter'), el héroe local Bruce Springsteen ('Tumbling Dice') y Mick Taylor ('Midnight Rambler').

Desde su emisión original del 2012, en pay per view, el concierto ha sido reeditado y su audio remezclado, ahora disponible para que los fans puedan revivirlo en casa por primera vez. Tres canciones del concierto del 13 de diciembre, también en Newark, estarán disponibles como extras en el DVD y Blu ray: 'Respectable' (con John Mayer), 'Around And Around' y 'Gimme Shelter'.

Sobre The Rolling Stones

La banda se formó en abril de 1962, por Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards e Ian Stewart, junto a varios bajistas y bateristas que nunca fueron fijos hasta la llegada de Bill Wyman y Charlie Watts unos meses después, los cuales completaron la primera formación de la banda.

Sus primeras producciones incluyen versiones y temas de blues, rock and roll y R&B norteamericano. No obstante, en el transcurso de su trayectoria añaden toques estilísticos de otros géneros para adaptarse a cada época al recibir influencias desde la música psicodélica, el country, el punk, la música disco, el soul, el reggae e incluso la música electrónica.