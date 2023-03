Premios Oscar 2023: Conoce a Jenny, el burro que estuvo como invitado en la ceremonia de premiación

La edición número 95 de los Premios Oscar 2023 se llevó a cabo en la noche del 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Angeles, California; recinto que recibió a un selecto grupo de actores y personalidades reconocidas de la industria audiovisual, sin embargo, un particular invitado se tomó el escenario y llamó la atención de todos los asistentes.

Se trató de un pequeño burro, más conocida como Jenny y quien subió a la tarima del recinto junto a Jimmy Kimmel durante uno de los momentos de la premiación, el pequeño animal estuvo como invitado especial gracias a su participación en la película 'Almas en pena en Inisherin'.

El actor y humorista Jimmy Kimmel fue el encargado de dirigir la ceremonia de premiación y durante su aparición con Jenny expresó:"Jenny no solo es una actriz, es un burro de apoyo emocional certificado. Al menos eso es lo que le dijimos a la aerolínea para que la subiera al avión desde Irlanda".

Sobre 'The Banshees of Inisherin' (Almas en pena de Inisherin), donde Jenny hace parte del elenco, la producción estuvo nominada a nueve categorías, pero tras finalizar el evento que reconoció y homenajeó los proyectos cinematográficos mas destacados se fue con las manos vacías ya que no ganó ninguna estatuilla.

La película contó con la participación no solo de este tierno animal, también actuaron Colin Farrell, Brendan Gleeson, Barry Keoghan, Kerry Condon, entre otros. Un filme que estuvo bajo la dirección de Martin McDonagh y expone una historia de drama comedia y humor negro.

Pero esta, no es la primera vez que Jenny resalta sobre el escenario de una premiación, ya que en la última entrega de los Golden Globes 2023, el actor Colin Farrell obtuvo el galardón como mejor actor gracias a su papel como Pádraic 'Almas en pena de Inisherin'. Durante su discurso de agradecimiento, el artista mencionó a Jenny y destacó a algunos de sus colegas.

Jimmy Kimmel compartió este momento junto a Jenny con todos sus seguidores de Instagram quienes reaccionaron con algunos mensajes: "Collin parecía tan feliz de verla", "¡Jenny debería haber ganado!, ¡La robaron!", "¡Has hecho un gran trabajo! ¡Gracias!", "¡Jenny se merecía un Oscar!", "Me encantó la reacción de Colin ❤️", "El animal es el ganador aquí 😂", "¡Finalmente obteniendo el reconocimiento que merecen los burros!".