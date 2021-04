Aprende a hacer slime casero en 3 sencillos pasos

El slime es una masa elástica ideal para entretener a los niños , e incluso a los más adultos, ya que se caracteriza por tener una textura fácil de manipular. Los hay pegajosos, viscosos, suaves y, por supuesto, de todos los colores que puedan ocurrirse.

En las redes se han popularizado varias recetas para que lo aprendas a hacer de forma casera, sigue estos pasos para realizar en tuyo y hacer una actividad diferente sin compañía o en familia.

Para esto vas a necesitar los siguientes ingredientes:

Dos recipientes de plástico

Agua

Pegamento líquido: uno de los ingredientes más especiales, ya que es el que aporta la textura a la mezcla

Colorante comestible: para evitar cualquier riesgo si alguien lo ingiere

Bicarbonato de sodio

Tres cucharadas de detergente líquido

Su procedimiento es muy sencillo.

Paso 1: colocar en uno de los recipientes dos cucharadas pequeñas de pegamento líquido. Luego deberás agregar tres gotas de colorante comestible y mezclar todo hasta que se vea uniforme. Para un color más intenso, agregar colorante.

Paso 2: con otro recipiente, agregar dos cucharadas de detergente y una de agua, remover y combinar hasta que se mezclen.

Paso 3: juntar las dos mezclas y remover hasta que se forme una masa uniforme. Amasar con las manos hasta que tome mejor consistencia.

La receta tradicional contiene bórax (ácido bórico o borato de sodio), este es un ingrediente bastante cuestionado y no es recomendable ser usado por niños, pues, aunque no hay restricciones en su venta y puede conseguirse en farmacias, debe ser tratado de una forma especial para que no sea confundido con bicarbonato porque es tóxico y puede ocasionar problemas gastrointestinales y en casos más graves renales o cardíacos.

Adicional, ten en cuenta que el slime se puede guardar y reutilizar; lo mejor es ponerlo en un recipiente hermético y dejarlo en la nevera.

Cambia algunas proporciones de los ingredientes para lograr distintos tipos de consistencias y texturas. Finalmente, como tip extra, es más recomendable el pegamento escolar ya que funciona mejor que el lavable.