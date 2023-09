Anahí recibió un golpe en su rostro por un objeto que le lanzaron en un concierto de RBD

RBD regresó a los escenarios después de muchos años y han desatado la locura entre sus fanáticos de todo el mundo; Dulce María , Christopher Uckermann , Christian Chávez , Maite Perroni y Anahí disfrutan el reencuentro con sus seguidores, pero durante uno de sus conciertos la actriz que le daba vida a Mía Colucci fue golpeada con un objeto que impactó en su rostro.

Según se dio a conocer en los videos que circulan en redes sociales, el pasado 8 de septiembre la agrupación mexicana se presentó en el Guaranteed Rate Field en Chicago en el marco de su ‘Soy Rebelde Tour’, no obstante, cuando Dulce María interactuaba con el público y todos estaban tomados de las manos, su compañera Anahí recibió un golpe en su cara, más específicamente en sus ojos, por cuenta de lo que se cree es una pulsera que una persona le arrojó.

Aunque las heridas no fueron de gravedad y el hecho no pasó a mayores, Maite Perroni se mostró preocupada con su colega y le preguntó si estaba bien, ya que no pudo esquivar aquel objeto. Muchos internautas aprovecharon la oportunidad para difundir el mensaje de no realizar este tipo de acciones en las presentaciones de la aclamada banda y pensar en las consecuencias que esto podría traer para los artistas.

Dulce María , quien hace parte de la agrupación recordada por su telenovela y por canciones como ‘Detrás De Mí, ‘Sálvame’, ‘Nuestro Amor’ y muchas más, en otra ocasión les pidió a sus fanáticos que no intentaran hacerles llegar objetos desde sus asientos, y recordó lo que sucedió en uno de los anteriores recitales.

Durante una de las primeras fechas de la gira internacional RBD, la actriz que interpretaba a Roberta Pardo levantó el teléfono que una joven lanzó al escenario y grabó varios minutos en modo selfie; sin embargo, este acto le costó un llamado de atención por parte del equipo.

Por medio de sus redes sociales, la cantante de 37 años escribió: “Ya me regañaron los de seguridad, no lo podemos volver a hacer porque es muy peligroso que avienten teléfonos o cualquier cosa al escenario por el bien de todos, pero bueno lo que pasó, pasó”.

Cabe recordar que RBD se presentará en Colombia del 3 al 6 de noviembre en Medellín en el estadio Atanasio Girardot.