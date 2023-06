Alejandro Sanz y Rachel Valdés al parecer habrían decidido terminar su relación

Alejandro Sanz y Rachel Valdés se consolidaron como una de las parejas más queridas de la farándula internacional, debido a los grandes gestos de amor que siempre demostraban. Tras luego de tres años juntos, la revista Hola, dio a conocer que el cantante le había pedido un tiempo a Rachel, pero tiempo después habría decidido terminar con la artista para poder superar la crisis personal en la que se encuentra.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado o negado los rumores, los medios españoles informaron que los novios han tenido problemas sentimentales muy fuertes en los últimos meses, motivo por el que Valdés habría abandonado la casa que compartía con Sanz en Madrid, España, desde el 2020.

A raíz de dicha polémica, la exesposa del artista, Raquel Perea, madre de los dos hijos del español, se pronunció respecto a la situación que afronta su expareja.

En medio de la Feria del Libro en Madrid, la escritora que se encontraba en la presentación de su libro 'Para que no te olvides', habló con los medios y expresó que solo quiere que Sanz pueda recuperarse y estar bien. Afirmó también que desconoce las razones de la supuesta ruptura entre la cubana y el compositor.

Cabe destacar que la noticia llegó poco tiempo después de que el intérprete de 'Corazón partió' y 'La tortura' compartiera en sus redes sociales que está atravesando por un mal momento emocional.

El 26 de mayo Sanz escribió en su cuenta personal de Twitter un mensaje para sus fans donde reveló cómo se estaba sintiendo: "No estoy bien, no sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo… Estoy triste y cansado, a veces no quiero ni estar".

Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho.

"Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas… He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho": relató el español.

Sin embargo, aclaró que en sus planes no se encontraba suspender su gira mundial, dado que no sería una decisión correcta, ya que para él es muy importante poder contar con dicho espacio para volver a conectar con su público. Con su tour 'Sanz en vivo',

el español estará en Bogotá el 13 de abril en el Coliseo Live y en Medellín el 15 de abril.