Foto de Shakira y Lewis Hamilton en medio de una cena causa revuelo en redes sociales

La reconocida cantante colombiana Shakira volvió a ser tendencia en las redes sociales luego de que se conociera una fotografía en la que se le logra ver acompañada de un par de amigos, entre los que se encuentra Lewis Hamilton . Cabe aclarar que la barranquillera había sido captada en cámara con el deportista durante el Gran Premio de Miami; sin embargo, ahora los hechos ocurrieron en el Gran Premio de España, que se celebró en Barcelona.

En la imagen se logra ver a la intérprete de temas como 'Antología' pasando una noche de copas con algunos conocidos; sin embargo, el detalle que llamó la atención de los internautas es que tiene justo a un lado a Hamilton, que sonríe a la cámara mientras abraza por el hombro a un amigo y la sostiene a ella por la cintura, detalle que encendió el debate en las plataformas digitales.

De acuerdo a la transmisión de la carrera, Shakira presenció el evento deportivo en el paddock mientras alentaba a su amigo a tener un buen desempeño en la pista. Hamilton, por su parte, sorprendió a los aficionados al lograr quedar de segundo puesto, justo detrás de Max Verstappen.

Según medios internacionales, la cantante viajó hasta España en compañía de sus hijos Milán y Sasha , lo que demuestra su compromiso por tenerlos siempre a su lado sin importar los asuntos laborales que tenga o las citas con amigos que programa dentro de su agenda.

Shakira fue al autódromo Circuit de Barcelona-Cataluña, luego de que ayer se diera a conocer que había aterrizado, junto a sus hijos Milán y Sasha en Barcelona. Fue apoyar a Lewis Hamilton, quien acaba de participar en el Gran Premio de España,obtuvo el 2 puesto de la carrera. pic.twitter.com/h85LYpl5b6 — La Godoy (@marcelapgodoy) June 4, 2023

En plataformas como Twitter varios usuarios de Internet han dado a conocer la felicidad que les produce saber que Shakira podría estarse dando una nueva oportunidad en el amor a pesar de no ser una noticia confirmada.