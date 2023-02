Aitana sí acompaño a Sebastián Yatra en los premios Grammy 2023, conoce aquí los detalles

Desde finales de 2022, Aitana y Sebastián Yatra han pasado mucho tiempo juntos, pues que el colombiano llegó a España para estar presente en el concierto que dio la cantante para cerrar el año, luego con sus amigos en Londres y finalmente en la ciudad de Los Ángeles.

Los paparazzi captaron a la supuesta pareja llegando al aeropuerto de L.A, y luego algunos seguidores los encontraron pasando el rato en Disneyland, momento que quedó en imágenes que compartieron en las redes sociales. Aunque muchos esperaban que aparecieran juntos en la alfombra roja de los Grammy, sí lo hicieron, pero en el after party de la ceremonia.

Yatra, quien vivió un momento muy especial al ser nominado a Mejor álbum de pop latino por su disco 'Dharma', sí estuvo acompañado de la que sería supuestamente su nueva pareja. Aitana quien no estuvo presente en la ceremonia, ni el alfombra roja, sí llego a acompañar al colombiano en la fiesta posterior de la gala.

Los fans se dieron cuenta no solo por las fotos que se publicaron luego, donde se les ve juntos, sino por la publicación que se realizo horas antes, donde el maquillador de la interprete de 'Vas a quedarte', compartió una fotografía de ella, luciendo un maquillaje muy elegante y un vestido negro con blanco.

Mientras que Sebastián posaba en la alfombra roja de los Grammy y se codeaba con los mejores artistas de la industria de la música, la española lo estaría esperando para asistir juntos a la celebración y disfrutar del momento. Así quedó evidenciado en varias fotos donde se les ve posando juntos y muy felices

Aitana y Yatra anoche en la fiesta post grammys 😍🥰 pic.twitter.com/jRxkLOtE7g — valen (@modoyatra) February 6, 2023

Aunque Yatra no ganó el galardón, agradeció a sus fans por el apoyo que siempre le han brindado en cada paso de su carrera musical: "Bueno, no ganamos pero igualmente me voy a hacer lo de la ceja. Quiero agradecerles a todos ustedes y decirles que siento que hicimos el mejor álbum que pudimos hacer en estos tres años".

"Todo eso es gracias a mi equipo, a los compositores, a los productores y a las historias que me ayudaron a crear las canciones... A mi familia también, viene un año muy especial de crear música y de sentarme a hacer un álbum", concluyó el interprete de 'No hay nadie más'.