Un grupo de ‘A Otro Nivel’ supera sus peleas y otro cambia de líder por tercera vez

En un nuevo ciclo de presentaciones de ‘A Otro Nivel’, los jurados evalúan el desempeño de los grupos tras sus interpretaciones y definen tanto al mejor de la jornada como al equipo que queda en peligro de eliminación. La jornada está marcada por decisiones estratégicas, tensiones internas y cambios en la estructura de algunos equipos.

Antes de conocer los resultados, los jurados entregan observaciones a cada grupo. En el caso de Colombian Crew, que presenta la canción “Nadie como ella”, los integrantes reconocen dificultades en la convivencia, señalando que Mila genera conflictos durante los ensayos y la preparación de las canciones.



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A pesar de esto, tras su presentación, el jurado destaca una mejora frente a la actuación anterior, resalta el trabajo conjunto y la fluidez en escena. También indican que hubo fallas en las armonías, especialmente en los susurros, donde se perciben momentos de desafinación. Sin embargo, reconocen actitud en el escenario y conexión durante la interpretación.

Por su parte, Los Vozarrones enfrentan cuestionamientos internos relacionados con el liderazgo. Algunos integrantes piden mayor compromiso por parte de quien dirige el grupo, señalando falta de exigencia en los ensayos. La líder, Mila, en ese momento, se enfoca en lograr cohesión en las presentaciones y en el desarrollo artístico.



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Tras subir al escenario, los jurados ofrecen opiniones divididas: uno de ellos indica que la interpretación no logra transmitir el significado de la canción, mientras otro resalta el esfuerzo, las armonías logradas y los cambios de tono. También se menciona que las diferencias internas comienzan a reflejarse en la presentación.

Luego de las evaluaciones, los jurados anuncian que Colombian Crew es el mejor grupo de la jornada. Como parte de su beneficio, su líder, Lobelo, asume la responsabilidad de elegir las canciones para la siguiente ronda. Primero selecciona el tema de su propio equipo, “Según quién”. Posteriormente, asigna canciones a sus contrincantes: “Estos celos” para Los Vozarrones, “La vida es un carnaval” para Cola de Lagarto y “Si te molesta” para Trébol de Cuatro.

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En contraste, Los Vozarrones son nuevamente el grupo en peligro, por lo que deben regresar a los estudios Ditu para preparar su presentación en el concierto en la calle, donde se definirá su continuidad en la competencia. La decisión genera sorpresa entre sus integrantes, quienes consideran que su desempeño había sido adecuado.

Tras conocerse el resultado, el grupo enfrenta un nuevo cambio de liderazgo, el tercero desde el inicio de la competencia. En esta ocasión, deciden nombrar a Voelin como nuevo líder, en un intento por reorganizar el equipo de cara a la siguiente etapa.

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