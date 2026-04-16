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Qué grupo de ‘A Otro Nivel’ es el mejor y cuál quedó en peligro - CaracolTV

Colombian Crew es elegido como el mejor grupo y toma decisiones clave en la competencia, mientras Los Vozarrones repiten en peligro y enfrentan un nuevo cambio de líder tras tensiones internas.

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Un grupo de ‘A Otro Nivel’ supera sus peleas y otro cambia de líder por tercera vez

Colombian Crew es elegido como el mejor grupo y toma decisiones clave en la competencia, mientras Los Vozarrones repiten en peligro y enfrentan un nuevo cambio de líder tras tensiones internas.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 16 de abr, 2026
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