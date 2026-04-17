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Qué grupo de ‘A Otro Nivel’ es el mejor y cuál quedó en peligro - CaracolTV

Ni son de Marte Ni son de Venus es elegido como el mejor grupo y su líder define las canciones para todos. Las elecciones generan sorpresa y emociones, mientras Four to Sing queda en peligro.

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La elección del mejor grupo de ‘A Otro Nivel’ genera lágrimas en sus compañeros

Ni son de Marte Ni son de Venus es elegido como el mejor grupo y su líder define las canciones para todos. Las elecciones generan sorpresa y emociones, mientras Four to Sing queda en peligro.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 17 de abr, 2026
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