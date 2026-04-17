La elección del mejor grupo de ‘A Otro Nivel’ genera lágrimas en sus compañeros

En un nuevo episodio de ‘A Otro Nivel’, los jurados evalúan las presentaciones de los grupos y entregan comentarios previos a la decisión final. Cada equipo llega al escenario con dinámicas internas distintas que influyen en su desempeño.

Ni son de Marte Ni son de Venus trabaja bajo indicaciones centradas en la puntualidad en los ensayos y la organización vocal. Su líder establece la importancia de que cada integrante tenga claridad sobre su rol en la presentación. Tras subir al escenario, el grupo recibe una reacción inmediata del jurado, que se pone de pie y aplaude su interpretación.



Mira también:Un grupo de ‘A Otro Nivel’ supera sus peleas y otro cambia de líder por tercera vez

En la devolución se resalta la disciplina vocal, el manejo técnico y la coherencia en la puesta en escena. También se menciona la ejecución de cambios de tono durante la canción y la capacidad de transmitir emoción, lo que impacta a uno de los jurados.

En contraste, Four to Sing enfrenta dificultades internas antes de su presentación. Algunos integrantes manifiestan inconformidad por la ausencia del líder durante los ensayos, situación que, según exponen, afecta la estabilidad del grupo. Luego de su actuación, los jurados señalan falta de preparación en ciertos momentos, así como imprecisiones en la afinación.





Mira también: ‘A Otro Nivel’: cambio de líder hunde a un grupo y otro se perfila como el mejor

Publicidad

También indican que el resultado no alcanza el nivel esperado dentro de la competencia. Sin embargo, otro de los jurados destaca la conexión emocional lograda en la interpretación y resalta el desempeño individual de uno de sus integrantes.

Tras escuchar todas las devoluciones, los jurados toman la decisión sobre el mejor grupo de la jornada. Ni son de Marte Ni son de Venus es elegido como el destacado, lo que le otorga a su líder, Andrés, la responsabilidad de asignar las canciones para las siguientes presentaciones.

Publicidad

El líder define el repertorio comenzando por su propio equipo, al que le asigna ‘Oye mi amor’. Luego distribuye las canciones entre los demás grupos: a Los Cuadrafónicos les corresponde ‘La gota fría’, a Tropifour ‘Un día sin ti’, a Four to Sing ‘La llave de mi corazón’ y a Macondo Sound System ‘Un mundo ideal’.

Las elecciones generan reacciones entre los participantes. Algunos manifiestan sorpresa frente a las decisiones, mientras otros, en este caso, Macondo Sound System, expresan inconformidad al considerar que su desempeño pudo haber sido suficiente para obtener el primer lugar. La situación provoca un ambiente emocional entre varios integrantes.

Finalmente, los jurados determinan que Four to Sing es el grupo en peligro. Como parte de la dinámica del programa, deben dirigirse a los estudios Ditu para preparar una presentación en la calle durante 24 horas. Integrantes del grupo reaccionan ante la decisión y cuestionan el resultado de la jornada dentro de la competencia.

Mira también: El grupo eliminado de ‘A Otro Nivel’ queda a pocos votos de salvarse por el público

Publicidad

No te pierdas 'A Otro Nivel' de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol. Puedes revivir los capítulos aquí.

