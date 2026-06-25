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Cómo votar en la Final de ‘A Otro Nivel’: elige entre The Beat Voice y Cola de Lagarto - CaracolTV

Cristina Hurtado anunció que las votaciones para elegir al mejor grupo del concurso musical de los profesionales ya están abiertas. Sigue este paso a paso y apoya a tus favoritos en la Gran Final.

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Cómo votar en la Final de ‘A Otro Nivel’: elige entre The Beat Voice y Cola de Lagarto

Cristina Hurtado anunció que las votaciones para elegir al mejor grupo del concurso musical de los profesionales ya están abiertas. Sigue este paso a paso y apoya a tus favoritos en la Gran Final.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de jun, 2026
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Cómo votar en la Gran Final de 'A Otro Nivel'.
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Foto: Caracol Televisión.