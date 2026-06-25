Cómo votar en la Final de ‘A Otro Nivel’: elige entre The Beat Voice y Cola de Lagarto

Este 25 de junio se llevó a cabo la Semifinal de ‘A Otro Nivel 2026’, una emisión en la que quedaron definidos los dos grupos que disputarán el título de la temporada. Tras las presentaciones y la decisión final, Cola de Lagarto y The Beat Voice aseguraron su paso a la Gran Final, que se realizará este 26 de junio y en la que se conocerá al ganador del concurso musical.

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Al cierre de la transmisión, Cristina Hurtado abrió oficialmente las votaciones para que los televidentes sean los encargados de elegir cuál será el mejor grupo musical de Colombia.

Cómo votar en la Gran Final de 'A Otro Nivel 2026'

Las personas que quieran participar en la elección del ganador deberán ingresar al portal de votaciones dispuesto por el programa y seguir el proceso indicado. Para ello, es necesario acceder a https://vota.caracoltv.com, donde encontrarán las instrucciones correspondientes para registrar su voto.



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Una vez dentro de la plataforma, los usuarios deberán diligenciar la información solicitada, entre ella un correo electrónico. Después de completar el proceso, el voto quedará registrado conforme a las indicaciones del sistema.

Cabe aclarar que la producción también prepara la emisión con la que concluirá esta edición del programa. Además de las presentaciones de los finalistas, Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander harán parte de la jornada y se preparan para ofrecer un show durante la Gran Final, en la que también acompañarán el desenlace de la competencia.

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La emisión del 26 de junio reunirá nuevamente a los dos grupos clasificados para disputar el primer lugar del formato.

Al finalizar la competencia, el grupo que resulte ganador recibirá un premio de 600 millones de pesos y un contrato con Caracol Televisión.

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No te pierdas 'A Otro Nivel' de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol. Puedes revivir los capítulos aquí.

