Participante de ‘A Otro Nivel’ tiene colaboración con Paola Jara: le canta al despecho

En el programa 'A Otro Nivel', Kelly Cardenas participó como competidora y se preparó para presentarse ante el jurado. Antes de su intervención en el escenario, conversa con la presentadora Cristina Hurtado en un espacio previo a la evaluación. Durante el diálogo, aborda distintos aspectos de su trayectoria artística y comparte detalles sobre proyectos recientes en su carrera musical.

Esta es la canción que lanzaron Kelly Cardenas y Paola Jara

Kelly Cardenas mencionó su colaboración con Paola Jara en el sencillo 'Pidiendo cacao', una producción que se lanzó en el mes de octubre del año 2025. En la conversación explicó que este trabajo conjunto representó un paso relevante dentro de su proceso profesional, al tratarse de una artista a quien sigue desde su niñez. La unión de ambas voces se concreta en una propuesta que se suma al repertorio de música popular en el país y que forma parte de los lanzamientos recientes del género.



En el espacio con Cristina Hurtado, la competidora también se refiere a su experiencia en escenarios de diferentes ciudades, como parte de una gira nacional en la que participa junto a Francy y Arelys Henao. En ese recorrido compartió tarima con estas intérpretes, presentándose ante públicos diversos y consolidando su presencia en el circuito musical. La gira incluyó presentaciones en varias regiones, lo que le permitió ampliar su alcance y establecer contacto directo con seguidores del género popular.

Durante la conversación previa a su presentación, Kelly Cardenas describe la forma en que estas experiencias influyeron en su crecimiento profesional, la participación en colaboraciones y giras se integró a su proceso dentro de la industria musical, mientras avanza en nuevas oportunidades y escenarios. La artista explicó que cada proyecto contribuye a fortalecer su proyección y a consolidar su identidad artística.





El intercambio con Cristina Hurtado se desarrolla minutos antes de que Kelly Cardenas enfrente la valoración del jurado en 'A Otro Nivel'. Tras finalizar la charla, se dirige al escenario para realizar su presentación ante los evaluadores, en un episodio que combina su experiencia previa en la música con el reto televisivo que asume en esta etapa de su carrera.

