Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
A Otro Nivel
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
Gian Marco y su esposa
Programación de Caracol

Colaboración de Kelly Cardenas de A Otro Nivel con Paola Jara - CaracolTV

Kelly Cardena ingresa al programa, en donde tendrá una gran responsabilidad, ya que es líder; por lo que la construcción en su carrera será una parte vital para continuar en el programa.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

A OTRO NIVEL banner DK

Participante de ‘A Otro Nivel’ tiene colaboración con Paola Jara: le canta al despecho

Kelly Cardena ingresa al programa, en donde tendrá una gran responsabilidad, ya que es líder; por lo que la construcción en su carrera será una parte vital para continuar en el programa.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 20 de feb, 2026
Comparta en:
Paola Jara colaboración Kelly Cardenas.jpg