¿Yo Me Llamo Shakira está en crisis con el imitador de Elvis Crespo?: conoce qué pasa con la pareja

Sin duda alguna, una de las mayores sorpresas que ha traído esta temporada de Yo Me Llamo fue cuando los imitadores de Shakira y Elvis Crespo confesaron que estaban en una relación amorosa, en la cual la amistad y el apoyo mutuo se transformaron en un amor que los mantenía inspirados dentro del Templo de la Imitación.

No obstante, la salida del participante dejó un gran vacío en la doble de la barranquillera, puesto que para ella era fundamental contar con el hombre que le daba fuerza y era una muestra constante de la admiración hacia lo que hacía en el escenario, asimismo, el tiempo no es el mismo, dado que él ya no está ocupado con clases en la Escuela del concurso musical.

Todo esto había causado varias preguntas y dudas entre los amantes de Yo Me Llamo, ya que no tenían conocimiento sobre cómo habían continuado las cosas entre los imitadores de Shakira y Elvis Crespo, motivo por el que hubo varias especulaciones alrededor, aunque todos querían que esto siguiera viento en popa.

Sin embargo, es la misma participante quien resuelve todos los cuestionamientos debido a que para su nueva presentación tiene que enfrentarse al reto de seducir a Yo Me Llamo Maluma 2022, quien al notar una barrera en los entrenamientos la hace hablar sobre su relación amorosa.

Ante la pregunta de si tiene novio, esta doble de Shakira expresa, con un poco de nerviosismo, que: "sí, pero estamos en un momento difícil". Es por ello que el imitador que hizo parte de la anterior edición del concurso musical le manda un mensaje al exparticipante, al comentarle que lo que va a ver en el escenario es solo una puesta en escena y una muestra de profesionalismo al darle vida a estos personajes.

Yo Me Llamo Maluma 2022 le insiste a su colega que debe dejarse llevar y que no puede permitir intimidarse, frente a lo que la ayuda a calmarse.

Tras terminar su presentación en el Templo de la Imitación, la participante no puede evitar que Carlos Calero le pregunte por lo dicho en la Escuela, dado que todos quieren conocer qué es lo que está pasando con el doble de Elvis Crespo.

"Son cosas que pasan en la relación, puede ser que él quería un poquito más de atención y no se la di. Es el trabajo, estar aquí, tiene que entenderlo y lo hizo. ¡Te amo, bebé!", son las palabras que da Yo Me Llamo Shakira, quien da un parte de tranquilidad y afirma que siguen con su noviazgo.