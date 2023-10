Yo Me Llamo Joan Sebastian confesó que le gusta Amparo Grisales y ella le respondió con un beso

El cuarto participante en aparecer en el Templo de la Imitación durante el capítulo 52 de Yo Me Llamo fue el doble de Joan Sebastian, quien se reunió antes con Camilo Cifuentes para estudiar su expresión corporal, pues el profesor ha notado que el hombre, aunque le canta a Pipe Bueno y César Escola , se le dificulta un poco hacer lo mismo con Amparo Grisales .

“Eso no lo puedes cometer. No te dejes intimidar por nadie, al contrario, tienes que seducir; entonces el principal reto es llamar la atención de Amparo con la mirada”, señaló Cifuentes en medio de la transmisión del capítulo.

‘La Diva de Colombia’ enfrentó a Yo Me Llamo Joan Sebastian

Justo después de analizar su presentación, Grisales aprovechó para preguntarle al concursante por qué había hecho esas declaraciones en el backstage; por lo que él respondió que la consideraba una mujer muy bonita.

Fue en ese momento cuando ‘El Maestro’ intervino para asegurar que no se trataba simplemente de una intimidación, sino de un gusto, lo que creó un ambiente de tensión y risas en el escenario de la producción.

El presentador, Carlos Calero, por su parte, se arriesgó a preguntar: “Joan Sebastian, ¿le gusta nuestra jurado?”, a lo que el participante contestó: “¿Y a quién no?, ¿a qué hombre no?”.

De inmediato, los integrantes del público empezaron a gritar al unísono “beso” mientras el doble del artista mexicano caminaba por la tarima rumbo a donde se sientan los expertos, lo que hizo que Amparo les reclamara entre risas por incitarla a mostrarle cariño en representación de varias mujeres presentes.

Finalmente, accedió a besarlo en la mejilla y luego expresó: “Para que se te baje la intimidación”. Retirándose un poco de la mesa y con un tono de voz calmado, el hombre dijo: “siempre he sabido que no hay reina que se ponga a tus pies, tú estás más alta”.



¿Quiénes son los jurados de Yo Me Llamo 2023?

Amparo Grisales es considerada la gran diva de Colombia, una de las mujeres más importantes de la televisión nacional. Exitosa y con una larga y sólida trayectoria como actriz de cine, teatro, televisión y empresaria. Es la mujer diez, experta en conquistar cuando se para en un escenario. Amada por ser única, y por su belleza y estilo original.

César Escola es músico, compositor, presentador y director musical colombo-argentino. Ha compuesto la música de programas de televisión como: Sangre de lobos, La maldición del paraíso, Betty la fea, Los caballeros las prefieren brutas, entre otros. También ha sido director de comedias musicales como La jaula de las locas, La invencible Molly Brown, Peter Pan, Cabaret, La tiendita del horror, Chicago y otras más. Presentó varios programas como Francotiradores, Día a día, Do Re Millones, También caerás, Hola Escola.

Pipe Bueno inició su carrera artística a los 16 años, esto le permitió conocer a grandes cantantes vallenatos que impulsaron su carrera profesional. Es uno de los artistas más importantes del género popular a nivel internacional gracias a su talento y particular estilo. Actualmente prepara un lanzamiento con el Grupo Firme, la banda más importante del regional Mexicano y se alista para sus giras por Latino América, Canadá y Estados Unidos.