Presentaciones Yo Me Llamo: Los jurados no están conformes con nada y exigen más estudio

En definitiva esta no es la noche de varios de los participantes del Templo de la Imitación, pues los jurados se fijan en bastantes errores que tienen en el escenario, especialmente porque consideran esta una forma de mostrar que no están concentrados en la Escuela, ya que deberían estar avanzando con sus personajes.

No obstante, también hay quienes sacan la cara por este grupo de dobles y reflejan lo que han estudiado al lado de los maestros, respondiendo precisamente a lo que piden los expertos en este punto de la competencia.

Cabe destacar que Amparo Grisales deja en claro que no buscan la perfección en ninguno de los participantes, sino que quieren ser testigos de esos avances en los que han trabajado en la Escuela de Yo Me Llamo.

Yo Me Llamo Kany García canta 'Hoy ya me voy' de Kany García.

Yo Me Llamo Haddaway canta 'Life' de D. Lûnstedt y K. Hartmann.

Yo Me Llamo Rubén Blades canta 'Caminante' de Rubén Blades.

Yo Me Llamo Fito Páez canta 'El amor después del amor' de Rodolfo Páez.

Yo Me Llamo Thalía canta 'María Mercedes' de V. Pimstein y F. Domingo.

Yo Me Llamo Óscar Agudelo canta 'Que nadie sepa mi sufrir' de E. Dizeo y Á. Amato.

Yo Me Llamo Wisin y Yandel canta 'Noche de entierro' de F. Ortiz, H. Delgado, R. Ayala, F. Saldana, V. Cabrera, E. García, J. Morera, A. Callo, G. Cruz y Ll. Veguila.

Yo Me Llamo Whitney Houston canta 'I wanna dance with somebody' de S. Rubicam y G. Merrill.

Yo Me Llamo Martín Elías canta '10 razones para amarte' de Jorge Valbuena Quintero.

Yo Me Llamo Carin León canta 'Que vuelvas' de É. Barrera y N. Galante.

Yo Me Llamo Pipe Peláez canta 'Caminaré' de Wilfran Castillo.

