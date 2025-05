Presentaciones Yo Me Llamo: Imitador comete un error y se derrumba; Amparo intenta animarlo

Esta noche los jurados, Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, de nuevo escucharán a siete imitadores para saber si se parecen o no a su artista favorito. Para ello, se deben preparar muy bien para descrestar a los jurados y no quedar entre los participantes en riesgo. Descubre qué canciones deben preparar para sorprenderlos.

Yo Me Llamo Gloria Trevi canta ‘Y ahora quién’ de F. Salgado – J. Reyes

Yo Me Llamo José Luis Perales canta ‘Te quiero tanto’ de José Luis Perales Morillas Yo Me Llamo Ángela Aguilar canta ‘Maldita primavera’ de P. Amerigo – G. Savio – L. Gómez Yo Me Llamo Dean Martin canta ‘Somewhere There’s Someone’ de Thomos Baker Kningt

Yo Me Llamo Luis Alfonso canta ‘Sublime mujer’ de Norberto Eduardo Toscano

Yo Me Llamo Raphael canta ‘Somos’ de Miguel Mario Clavell

Yo Me Llamo Paquita la del Barrio canta ‘El consejo’ de Norberto Eduardo Toscano

Yo Me Llamo Eduin Caz canta ‘Pa nada y pa nada’ de Mario Quintero Lara

Yo Me Llamo Pitbull canta ‘Ten cuidado’ de A. Pérez – J. García – K. Leyers – N. Mattele – B. López – M. Nzasi – E. Herrera – R. Fernández – C. Reyes – J. Thörnfeldt – W. Landrón – W. León – J. Medina.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo.