Más participantes de 'Yo Me Llamo Mini' aseguraron su paso a la siguiente etapa

El escenario de Yo Me Llamo se llenó de magia, ternura y un talento desbordante en una gala inolvidable protagonizada por la versión 'mini' de grandes leyendas de la música. Los pequeños concursantes demostraron que el tamaño no importa a la hora de erizar a Colombia y contagiar de emoción tanto al público como al exigente jurado.

El encargado de encender la fiesta fue 'Yo Me Llamo Mini Joe Arroyo', quien puso a bailar a todos con el himno caribeño ‘En Barranquilla me quedo’. Con un tumbao único y una potencia vocal que le rindió tributo al recordado 'Sonero Mayor', el pequeño dejó la vara muy alta desde el inicio de la noche.



La ranchera y el júbilo juvenil llegaron por cuenta de 'Yo Me Llamo Mini Pedrito Fernández', quien interpretó ‘Mi salón está de fiesta’. Su simpatía, dominio escénico y carisma ranchero le sacaron sonrisas a Amparo Grisales y a César Escola, confirmando que la ranchera se lleva en las venas desde muy temprano.

Publicidad

El momento de mayor mística y raíz folclórica ocurrió con 'Yo Me Llamo Mini Totó la Momposina', quien con una ejecución impecable del clásico ‘El pescador’ retumbó en el escenario. La fuerza de los tambores y la entrega de la pequeña imitadora evocaron toda la riqueza de la música ancestral de la Costa Caribe colombiana.

Publicidad

Finalmente, el sentimiento vallenato y la nostalgia se apoderaron del ambiente con la presentación de 'Yo Me Llamo Mini Rafael Orozco', quien interpretó el emotivo clásico ‘Relicario de besos’. Su afinación y tono romántico lograron conectar directo con el corazón de los espectadores, rindiendo un sentido homenaje al inolvidable vocalista del Binomio de Oro.



De dónde era originario el cantante Joe Arroyo

Álvaro José Arroyo González, conocido artísticamente como Joe Arroyo, nació en Cartagena de Indias, Colombia, el 1 de noviembre de 1955. Aunque nació en la 'Heroica', el artista adoptó a Barranquilla como su hogar espiritual y musical, ciudad que inspiró varios de sus mayores éxitos tropicales y donde falleció el 26 de julio de 2011.

Publicidad

Quién es el cantante original de la canción El pescador

La canción ‘El pescador’ es una de las cumbias más emblemáticas del folclor colombiano, compuesta por el maestro José Barros. Su versión más famosa y reconocida a nivel mundial fue popularizada e interpretada por la legendaria cantautora Totó la Momposina (Sonia Bazanta Vides), máxima representante de la música tradicional de la Costa Caribe.

Publicidad

En qué año murió el cantante vallenato Rafael Orozco

Rafael José Orozco Maestre, voz líder y cofundador de la agrupación vallenata El Binomio de Oro junto a Israel Romero, falleció trágicamente el 11 de junio de 1992 en Barranquilla, Colombia. El intérprete de éxitos como ‘Relicario de besos’ y ‘Solo para ti’ dejó un legado imborrable en la historia de la música colombiana.

Publicidad