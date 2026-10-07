Amparo y Aurelio fueron pareja de baile en presentación de ‘Yo Me Llamo Mini Totó la Momposina’

El folclor y la tradición caribeña se apoderaron por completo de la gala de 'Yo Me Llamo Mini' gracias a la deslumbrante presentación de la imitadora de Totó la Momposina. La pequeña participante demostró un dominio escénico excepcional y una fuerza vocal que rindieron un merecido tributo a la gran leyenda de la música colombiana.

Durante su presentación, la energía de la música folclórica contagió de inmediato al jurado. Amparo Grisales y el carismático Aurelio Cheveroni no se aguantaron las ganas y salieron a la pista como pareja de baile, protagonizando un momento lleno de sabor, risas y complicidad que se robó todas las miradas del público.



Al finalizar su número musical, la concursante compartió lo mucho que significa para ella interpretar a la fallecida matrona del folclor nacional, explicando que, como buena barranquillera, siente una profunda conexión con sus raíces afrocolombianas. Además, la pequeña sorprendió a todos al hacerle una sincera y divertida confesión a Elder Dayán Díaz, quien junto a César Escola elogió su talento y disciplina sobre el escenario.

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Cuál era el nombre real de Totó la Momposina y de dónde era

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La célebre cantautora y leyenda de la música folclórica colombiana se llamaba realmente Sonia Bazanta Vides. Nació el 1 de agosto de 1940 en Talaigua Nuevo, departamento de Bolívar, un municipio ubicado en la isla de Mompox, de donde derivó su icónico nombre artístico: 'Totó la Momposina'.



Cuándo murió Totó la Momposina y de qué falleció

La maestra Totó la Momposina falleció el 17 de mayo de 2026 a los 85 años de edad en Celaya, Guanajuato (México). Su deceso se produjo a causa de un infarto agudo de miocardio, rodeada del cariño de su familia y dejando un legado imborrable en el folclor del Caribe colombiano.

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Cuáles son las canciones más famosas de Totó la Momposin

A lo largo de su trayectoria internacional, Totó la Momposina inmortalizó himnos del folclor Caribe como 'El Pescador', 'La Candela Viva', 'Prende la Vela', 'Aguacero de Mayo' y 'Yo Me Llamo Cumbia', temas que llevaron la cumbia, el porro y el bullerengue a los escenarios más importantes del mundo.

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