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Amparo y Aurelio fueron pareja de baile en presentación de ‘Yo Me Llamo Mini Totó la Momposina’

La mini concursante dijo que siente una gran conexión con sus raíces al ser de Barranquilla y por eso interpreta a la fallecida cantante del folclor colombiano. Además, le hizo una confesión a Elder.

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Cabezote DK - Yo Me Llamo mini

Amparo y Aurelio fueron pareja de baile en presentación de ‘Yo Me Llamo Mini Totó la Momposina’

La mini concursante dijo que siente una gran conexión con sus raíces al ser de Barranquilla y por eso interpreta a la fallecida cantante del folclor colombiano. Además, le hizo una confesión a Elder.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 7 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Mini Totó la Momposina' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Mini Totó la Momposina' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión