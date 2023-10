Yo Me Llamo Shakira realiza un baile robótico en el Templo de la Imitación y enamora a todos

La primera participante de Yo Me Llamo 2023 en presentarse en el Templo de la Imitación durante el capítulo 56 es la doble de Shakira. Antes de deslumbrar a Amparo Grisales , Pipe Bueno y César Escola con su talento, la concursante tiene la posibilidad de recibir una clase práctica en la Escuela.

En esta oportunidad, cuenta con la compañía de Gina Medina, profesora de Danza, quien le informa que debe interpretar ‘Te felicito’ en la tarima y se dispone a ponerle unas herramientas de protección en el cuerpo para que la imitadora entienda que los movimientos deben ser limitados cuando lleve a cabo la coreografía que hace alusión a un robot.

¿Cómo es el show de Yo Me Llamo Shakira en el Templo de la Imitación?

El jurado demuestra tener sus expectativas altas al ver entrar a la joven al set y, de hecho, las mantiene cuando la escucha cantar. Luego de sorprender a todos con sus habilidades artísticas, la concursante recibe a Carlos Calero en el escenario y escucha atentamente la retroalimentación de los expertos.

La primera en referirse al tema es ‘La Diva de Colombia’, quien la felicita por su desempeño: “La verdad eres maravillosa, este es un pop y además usa una de las voces de Shakira, de las mil que tiene, entonces aquí no es ni la quebrada, ni la engolada o la engordada, ni los gallitos, es la voz de ella planita”, menciona.

El cantante de música popular, por su parte, destaca sus melismas y lo fiel que fue al baile, que además se convirtió en tendencia a través de las plataformas digitales. Tras ver la insistencia del presentador, acepta acompañar a la imitadora y hacer los pasos como un robot.

Finalmente, ‘El Maestro’ asegura que se escuchó en un 100% como la artista original, así que le pide no descuidarse en el proceso.

¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.

