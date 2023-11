¿Yo Me Llamo Rosalía pone a sufrir al doble de Nicky Jam?: los resultados se aprietan

El cierre de la segunda ronda de presentaciones de Yo Me Llamo , Yo Te Reto corre por cuenta de los imitadores de Nicky Jam y Rosalía , quienes quieren comprobar cuál de los dos artistas tiene más calle.

El ganador de la temporada de 2017 del concurso musical regresa al Templo de la Imitación para impregnar el género urbano y contagiar a todos con su energía, al punto de que César Escola asegura que Yo Me Llamo Nicky Jam canta mejor que el original.

En cuanto a la doble de Rosalía, quien se va por un ritmo más sentido y flamenco, los jurados destacan el nivel de dificultad que tiene la canción que interpreta y la forma tan maravillosa en la que cumple con este reto doble, exaltando el progreso que ha tenido desde su primera presentación.

Dando a conocer su decisión, la cual deja como resultado unas votaciones bastante parejas, los 80 jurados invitados dictaminan que Yo Me Llamo Nicky Jam es el octavo imitador que pasa a la siguiente ronda en Yo Me Llamo, Yo Te Reto.

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo Me Llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.

¿Puedo leer entrevistas exclusivas con los participantes, los jurados y el equipo de producción de Yo Me Llamo?

En www.caracoltv.com/yo-me-llamo/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes, los jurados César Escola, Amparo Grisales, Pipe Bueno, presentadores Melina Ramírez y Carlos Calero, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!

¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.

¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?

Noche a noche los imitadores se enfrentarán al exigente jurado y será esta la oportunidad de demostrar qué tanto se han preparado para esta nueva temporada, y cuánto han aprendido en la Escuela de Yo Me Llamo. El ganador se llevará 500 millones de pesos y serán más de 1.100 millones de pesos en juego a lo largo de la competencia.