Reto de lujo entre Shakiras: Los 80 jurados en Yo Me Llamo tienen una dura decisión

Estas Yo Me Llamo Shakira están decididas en ser un Ferrari y no un Twingo, por eso sacan sus mejores herramientas y dones para demostrar en el escenario del Templo de la Imitación cuál es la mejor, dado que una de ellas se presentó en el 2011, mientras que la otra se encuentra aún en competencia.

La primera en cantar es Yo Me Llamo Shakira 2011, quien demuestra que a pesar de que se ha dedicado a crear su propia carrera musical, aún tiene el espíritu de la artista barranquillera en sus venas y que aún no ha dejado de bailar como ella.

Te puede interesar: Yo Me Llamo Carin León olvida parte de su canción, ¿lo afecta en la Noche de Eliminación?

Por su parte, Yo Me Llamo Shakira 2023 sale a arrasar con su voz y comprobar que todo el trabajo que ha tenido en la Escuela del concurso musical la ha ido estructurando para convertirse en la doble perfecta.

Al momento de hacer la elección, los 80 jurados colombianos están en una encrucijada, sin embargo, terminan yéndose a favor de la actual participante del Templo de la Imitación, quien avanza en la disputa por los 100 millones de pesos.

Publicidad

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos de esta producción a través de Caracol Play .

¿Puedo leer entrevistas exclusivas con los participantes, los jurados y el equipo de producción de Yo Me Llamo?

En www.caracoltv.com/yo-me-llamo/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes, los jurados César Escola, Amparo Grisales, Pipe Bueno, presentadores Melina Ramírez y Carlos Calero, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!



¿Quién es el ganador actual de Yo Me Llamo?

Alejandro León es el verdadero nombre de quien, desde la noche del 7 de marzo de 2022 se convirtió en el nuevo ganador del programa Yo Me Llamo y se consagró como el mejor imitador del país gracias a su interpretación de Camilo Sesto.Te puede interesar: Yo Me Llamo Ángela Aguilar maravilla a los jurados con un derroche de sensualidad



¿Cuántos jurados evalúan las presentaciones en el programa Yo Me Llamo?

La diva de Colombia Amparo Grisales, el maestro César Escola, y uno de los más reconocidos cantantes de música popular, Pipe Bueno, están listos para dar inicio a una nueva temporada del concurso de imitación musical más querido por los colombianos: Yo Me Llamo.

¿Cómo puedo recibir actualizaciones y noticias del programa Yo Me Llamo?

A través de nuestro canal de WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029Va57FfmFcovyhRTtVE2i podrás enterarte de todas las novedades, noticias y actualizaciones de Yo Me Llamo. También a través del sitio web oficial de la producción https://www.caracoltv.com/yo-me-llamo

Conoce más: Yo Me Llamo Shakira causa que los jurados tengan una discusión por no fijarse en detalles



¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?

Noche a noche los imitadores se enfrentarán al exigente jurado y será esta la oportunidad de demostrar qué tanto se han preparado para esta nueva temporada, y cuánto han aprendido en la Escuela de Yo Me Llamo. El ganador se llevará 500 millones de pesos y serán más de 1.100 millones de pesos en juego a lo largo de la competencia.