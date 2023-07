Yo Me Llamo Mario Bros deja confundido a más de un espectador, ¿se equivocó de programa?

El octavo participante en audicionar para Yo Me Llamo 2023 es el imitador de Mario Bros, quien deja confundidos a Carlos Calero y Melina Ramírez debido a que piensan que se trata de una equivocación. Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, por su parte, se apresuran a oprimir el botón rojo que indica que el concursante no pasará a la siguiente fase del programa mientras que reaccionan con excelente sentido del humor al show que acaban de presenciar en el set de grabación.

Mira también: César Escola tuvo que ponerse a estudiar para calificar a los imitadores de Yo Me Llamo 2023

"Yo Me Llamo Mario Bros (...) Existe una mejor versión, modo remix (...) Soy tu chocorramote", dice el hombre dirigiéndose a 'La Diva de Colombia'. Posteriormente, el cantante de música popular le agradece por el momento divertido que les hizo vivir a todos, pero le asegura que no tiene ningún parecido físico o vocal con el persoanje real. El concursante, por su parte, agradece la atención prestada y abandona la tarima.

No te pierdas: César Escola da recomendaciones para lograr ser el doble perfecto en Yo Me Llamo



¿Quiénes son los presentadores de Yo Me Llamo 2023?

Carlos Calero es comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano, tiene un pregrado en Comunicación Cultural de la misma universidad y un Posgrado en Opinión pública y Marketing político de la Pontificia Universidad Javeriana. Es presentador, conductor y animador de televisión con más de 27 años de experiencia en medios de comunicación. Además, es consultor en oficinas de prensa, estrategia en comunicaciones internas y externas, coach en entrenamiento de voceros corporativos, consultor externo en talleres de expresión oral, hablar en público, manejo de escenarios públicos y presentación. En la actualidad es presentador del programa Día a día en Caracol Televisión y nuevamente los televidentes lo verán en Yo me llamo.Te puede interesar: Yo Me Llamo: Amparo Grisales le contó a Carlos Vargas quién es Symphony, el hada de la afinación

Melina Ramírez presentadora, empresaria y modelo caleña. Es conferencista espiritual e influencer digital de bienestar. Además, es reconocida por sus más de 9 años de trabajo en televisión nacional como presentadora de varios programas, entre ellos Yo me llamo, Desafío súper humanos, La vuelta al mundo en 80 risas y La vuelta a Rusia en 80 risas. Es una mujer apasionada, soñadora y amante de los grandes retos, que inició en los medios de comunicación presentando noticias deportivas.