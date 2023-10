Yo Me Llamo Diomedes Díaz decepciona al no simular los gestos del ojo del original El imitador de Diomedes Díaz llena el Templo de la Imitación de energía al interpretar ‘Mi Compadre Se Cayó’ de Gilberto Alejandro Durán, no obstante, los jurados se muestran decepcionados de ver que no aplicó lo que aprendió en la escuela.