Pipe Bueno le dice a Yo Me Llamo Jessi Uribe que se desvió de su personaje por intentar sorprender

El primer participante en presentarse durante el capítulo 55 de Yo Me Llamo en el Templo de la Imitación es el doble de Jessi Uribe, quien interpreta el exitoso tema musical ‘Alguien me gusta’. Antes de sorprender con su talento, tiene la posibilidad de reunirse con Alberto ‘Poncho’ Marulanda.

En medio de la clase, el profesor de acondicionamiento físico identifica su edad corporal y le explica cómo será la rutina de ejercicios que debe realizar para estar más cerca físicamente del artista original.

¿Cómo es el show de Yo Me Llamo Jessi Uribe en el programa?

Una vez termina su intervención musical, el concursante recibe la compañía de Carlos Calero en la tarima y se dispone a escuchar atentamente las recomendaciones de Amparo Grisales , Pipe Bueno y César Escola .

Uno de los comentarios que más llama la atención es la del cantante de música popular, quien asegura que llegó a alejarse mucho del personaje a nivel vocal en medio de su afán por sorprender tanto al público como al jurado del programa.

“Esta canción es muy difícil de cantar solo, me ha pasado, porque fue grabada con tres y la forma de respirar y compartir hace que sea fácil interpretarla así, pero cuando es uno… Ahí vi en los finales varias cosas que hiciste para poder tomar bien el aire y eso me gustó; sin embargo, hubo algo raro y es que el color de la voz en ciertas notas agudas se me estaba perdiendo”, explica.

‘La Diva de Colombia’, por su parte, concuerda con el comentario de su colega, asegurando que muchas veces las colaboraciones de los artistas pueden ser contraproducentes cuando deben interpretarlas después frente a la audiencia, mientras que ‘El Maestro’ destaca el esfuerzo del participante por lucir el mismo atuendo que el músico.



¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?