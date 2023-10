Participantes de Yo Me Llamo se cambian el look y preparan su voz para sorprender al jurado

El capítulo 54 de Yo Me Llamo 2023 está cargado de muchas emociones, pues, por un lado, los jurados se emocionan con el progreso de los participantes, pero también se preocupan por la involución de uno que otro doble.

Durante el episodio, Amparo Grisales , Pipe Bueno y César Escola reciben en el Templo de la Imitación a Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa, Rosalía, Luis Miguel, Bad Bunny, Carin León y Alejandra Guzmán, quienes se reúnen con los profesores de la Escuela antes de demostrar sus habilidades artísticas en la tarima.

¿Quiénes quedan en riesgo y cuál es el mejor participante de la noche?

Luego de ver los espectáculos de la velada, ‘La Diva de Colombia’ informa que el primer concursante que va a la noche de eliminación a defender su cupo es el doble de Alejandra Guzmán. Sin embargo, la situación se pone un poco tensa cuando conoce el voto de ‘El Maestro’ Escola.

El jurado selecciona a la imitadora de Rosalía para quedar en riesgo, noticia que no es muy bien recibida por Grisales, quien se retira de su asiento y se aleja para demostrar su enojo.

Por último, el cantante de música popular señala que no le terminó de convencer el show de Yo Me Llamo Bad Bunny, por lo que el presentador Carlos Calero les recuerda a todos que deben prepararse mucho más para proteger su estancia dentro de la producción de Caracol Televisión.

Por su parte, Sinfoni, el hada de la afinación , toma la palabra y señala que el mejor de la noche, sin lugar a duda, fue el participante da vida a Luis Miguel, por lo que él celebra la decisión y se apresura a escoger uno de los bustos que están expuestos en el set, es así como se lleva 12 millones de pesos para su casa.

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?