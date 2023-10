Imitadores de Shakira y Elvis Crespo se besan en Yo Me Llamo y confirman que están saliendo

Uno de los momentos más llamativos del capítulo 56 de Yo Me Llamo 2023 es el que protagonizan los imitadores de Shakira y Elvis Crespo, pues la artista regresa al backstage a conversar con Melina Ramírez acerca de su espectáculo y termina revelando que tiene una gran cercanía con su compañero.

El hecho ocurre cuando la presentadora le pregunta a la joven si existe alguna persona en su corazón que la motiva a dar un show digno de admirar en el Templo de la Imitación, a lo que la doble responde afirmativamente y dice que ese hombre justamente está en la misma sala que ellas.

Al ver que se refiere al imitador de Elvis Crespo, Ramírez le pide a él que se acerque un poco más para aclarar la situación.



Yo Me Llamo Shakira y Elvis Crespo se besan en vivo

Ramírez descubre que el concursante tuvo mucho qué ver en la primera intervención musical de la noche, pues ayudó a su compañera a estudiar la coreografía de ‘Te felicito’, que se caracteriza por tener movimientos robóticos.

Cuando lo cuestiona al respecto, él señala que los movimientos pélvicos son infalibles para conquistar no solo al público, sino también a Amparo Grisales , Pipe Bueno y César Escola ; no obstante, lo que en realidad llama la atención es que dejan a un lado la parte académica para centrarse en el romance que acaban de iniciar.

“O sea, ¿hay una parejita aquí ya formada?”, expresa Melina mientras los demás participantes y los expertos piden al unísono que se besen para demostrarles a los televidentes que en realidad están enamorados. Para sorpresa de todos, los artistas cumplen con la petición y confirman así que se encuentran saliendo.

“Es bonito cuando dos personas se apoyan y fluye más allá del arte, el querer estar por alguien, entonces aquí permanecemos dándola toda”, finaliza diciendo el doble.



