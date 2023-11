Yo Me Llamo Celia Cruz se despidió de la competencia: “creo que fue la decisión correcta”

Parece que la noticia de su eliminación no fue una sorpresa para Yo Me Llamo Celia Cruz , en medio de una entrevista exclusiva con Caracoltv.com comentó que tiene muchos sentimientos encontrados tras salir de la producción.

El imitador de la ‘Guarachera de Cuba’ agradeció por la oportunidad de participar junto a otros artistas y aseguró: “creo que fue la decisión correcta porque así tiene que ser”, sin embargo, no sabe cuál fue su error.

Sin problema, explicó que siempre dio todo lo que tenía en el Templo de la Imitación y aunque no pudo dar su 100% en el programa, seguirá mejorando ahora para sacar el mayor provecho de su personaje y dar el 150% en su carrera artística.

No descarta que seguirá aprendiendo y practicando, al igual que en Yo Me Llamo , donde dejó su vida, cuerpo y piel para transformarse en el doble perfecto de Celia Cruz. Siempre se sintió feliz con los resultados sobre el escenario y sabe que su paso por la producción marcará un antes y después en su historia.

Publicidad

Por ahora no sabe qué ocurrirá en el futuro y espera que solo lleguen cosas positivas para él, sin embargo, está preparado para lo que sea, pero anhela que sean detalles buenos y evolucionar vocalmente con el personaje.

Al mencionar lo más complicado que tuvo que hacer, comentó que el repertorio fue un reto, pues seguía creciendo y de varias de las canciones que debía interpretar no tenía conocimiento, “con esfuerzo y dedicación las saqué adelante, esa es la satisfacción que me llevo”, explicó.

Con su salida del programa se lleva un orgullo que le invade el alma y la satisfacción de llegar al show número 10, además de poder decir que fue uno de los miembros de esta temporada en Yo Me Llamo.

También recordará siempre el privilegio que tuvo al recibir el amor de todos sus compañeros, hacer nuevos amigos y poder ayudarles cada vez que tenían un inconveniente, especialmente con sus vestuarios, “la convivencia que tuvimos fue linda, de hermandad”.

Publicidad

El imitador de Celia Cruz jamás olvidará el amor del público, quienes siempre apoyaron al personaje y “fueron incondicionales”. Asimismo, a pesar de todo, también se lleva el cariño que le brindaron los miembros del jurado.

Finalmente, les envió un mensaje a todos los colombianos y los invitó a no perderse ni un solo detalle del “mejor programa de imitación del mundo y de Colombia, Yo Me Llamo”.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos de esta producción a través de Caracol Play .

¿Quiénes son los presentadores de Yo Me Llamo 2023?

Carlos Calero es comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano, tiene un pregrado en Comunicación Cultural de la misma universidad y un Posgrado en Opinión pública y Marketing político de la Pontificia Universidad Javeriana. Es presentador, conductor y animador de televisión con más de 27 años de experiencia en medios de comunicación. Además, es consultor en oficinas de prensa, estrategia en comunicaciones internas y externas, coach en entrenamiento de voceros corporativos, consultor externo en talleres de expresión oral, hablar en público, manejo de escenarios públicos y presentación. En la actualidad es presentador del programa Día a día en Caracol Televisión y nuevamente los televidentes lo verán en Yo me llamo.

Publicidad

Melina Ramírez presentadora, empresaria y modelo caleña. Es conferencista espiritual e influencer digital de bienestar. Además, es reconocida por sus más de 9 años de trabajo en televisión nacional como presentadora de varios programas, entre ellos Yo me llamo, Desafío súper humanos, La vuelta al mundo en 80 risas y La vuelta a Rusia en 80 risas. Es una mujer apasionada, soñadora y amante de los grandes retos, que inició en los medios de comunicación presentando noticias deportivas.