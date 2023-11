Así se veía Yo Me Llamo Celia Cruz antes de ingresar al programa, ¿ha cambiado mucho?

Para nadie es un secreto que Yo Me Llamo es uno de los programas más queridos por los colombianos, pues les permite a los televidentes ver el talento de los imitadores que se esfuerzan por parecerse a sus artistas favoritos; además es una forma de devolverse en el tiempo, ya que usualmente se presentan personajes de épocas pasadas, tal como lo es Yo Me Llamo Celia Cruz.

José Miguel Reyes es el nombre real del participante que le da vida a la ‘Guarachera de Cuba', y este sorprendió desde su audición frente a los jurados, pues apareció personificado y demostró la potencia de su voz, lo que le permitió pasar a la siguiente etapa del programa. En diversos capítulos, ha relatado detalles de su trayectoria y lo mucho que se esfuerza por parecerse a la original.

Mira también: Yo Me Llamo Celia Cruz recibió un regalo por parte de la Escuela para fabricar su propio vestuario

Este doble ha recorrido un largo camino incluso antes de ingresar al programa, pues desde cerca del 2016, Reyes utiliza su perfil de Instagram para demostrar a qué se dedica. Aquí te mostramos algunas fotos de su gran cambio y los avances que ha logrado con el tiempo y gracias la Escuela de Yo Me Llamo.

¿Cómo lucía Yo Me Llamo Celia Cruz antes de ingresar al programa?

Desde el 2016, este joven imitaba a un personaje cómico y ficticio llamado Doña Gumersinda, el cual hace parte de programas televisivos emitidos en Venezuela. Para el 2017, Reyes decidió probar suerte al vestirse y cantar como la intérprete de temas como ‘La Negra Tiene Tumbao’ y ‘Ríe Y Llora’.

Te puede interesar: Yo Me Llamo Celia Cruz logra que Amparo Grisales disfrute su presentación

Publicidad

En esta época, el concusante recreaba looks icónicos de la cubana con trajes llamativos y pelucas extravagantes. Un detalle que resaltaba era su nariz falsa, pues esta se veía grande para así poder parecerse a su ídola.

Para el 2018 y con 31 años, este venezolano decidió demostrar todo su talento en la sexta temporada de Yo Me Llamo. Audicionó en Barranquilla y recibió un sí por parte de Amparo Grisales y César Escola, no obstante, Pipe Bueno votó en su contra por su falta de afinación.

Conoce más: Yo Me Llamo Celia Cruz se quebró al enterarse de que quedó en riesgo: “duele todavía”

Publicidad