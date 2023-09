Yo Me Llamo Celia Cruz sorprende con un cambio de peluca y un desfogue de energía

La cuarta participante en llegar al Templo de la Imitación es Yo Me Llamo Celia Cruz, quien sorprende con un peinado diferente al que estaba luciendo en los últimos espectáculos y un vestido con brillantes que rápidamente se roba la atención de Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno . Cabe aclarar que durante su clase con Gina, el participante pone a prueba sus habilidades para la danza y asegura que está superando un temor que desarrolló desde temprana edad por culpa de las críticas.

"Qué derroche de energía. Comenzaste esa canción con ese chorro de voz, afinando cada nota, de verdad que es una cancón exigente (...) Por ejemplo, hubo una parte, como en los pregones, estabas haciendo repetitivamente lo de quimabara no sé qué, te digo wow, le metiste durísimo", señala el cantante de música popular.

Por su parte, el imitador asegura que tiene una anécdota muy especial y es que en los ensayos tiende a cometer algunos errores; sin embargo, le asegura a sus profesores que cuando llegue a la tarima para exponer su potencial tendrá un excelente desempeño.

"En los ensayos siempre la embarro, siempre. Y yo digo 'profe, usted sabe que esto aquí es un desastre, pero en el escenario todo cambia", menciona de manera jocosa, causando risas entre los expertos.

¿Cuántas temporadas ha tenido Yo me llamo?

En 2023 se cumplen 9 temporadas al aire de Yo Me Llamo y solo los expertos lograrán definir que en Colombia los dobles perfectos sí existen. Por esto, la diva de Colombia Amparo Grisales, el maestro César Escola, y uno de los más reconocidos cantantes de música popular, Pipe Bueno, están listos para dar inicio a una nueva temporada del concurso de imitación musical más querido por los colombianos.

¿Quiénes son los presentadores de Yo Me Llamo 2023?

Carlos Calero es comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano, tiene un pregrado en Comunicación Cultural de la misma universidad y un Posgrado en Opinión pública y Marketing político de la Pontificia Universidad Javeriana. Es presentador, conductor y animador de televisión con más de 27 años de experiencia en medios de comunicación. Además, es consultor en oficinas de prensa, estrategia en comunicaciones internas y externas, coach en entrenamiento de voceros corporativos, consultor externo en talleres de expresión oral, hablar en público, manejo de escenarios públicos y presentación. En la actualidad es presentador del programa Día a día en Caracol Televisión y nuevamente los televidentes lo verán en Yo me llamo.

Melina Ramírez presentadora, empresaria y modelo caleña. Es conferencista espiritual e influencer digital de bienestar. Además, es reconocida por sus más de 9 años de trabajo en televisión nacional como presentadora de varios programas, entre ellos Yo me llamo, Desafío súper humanos, La vuelta al mundo en 80 risas y La vuelta a Rusia en 80 risas. Es una mujer apasionada, soñadora y amante de los grandes retos, que inició en los medios de comunicación presentando noticias deportivas.