El sorprendente antes y después de César Escola: se hizo un tratamiento estético

Noche a noche, César Escola es uno de los jurados de Yo Me Llamo y así ha sido durante la mayor parte de las temporadas del programa que busca al mejor imitador del país. De hecho, es gracias a esto que ha fortalecido su amistad con Amparo Grisales.

Los expertos llevan cinco temporadas trabajando hombro a hombro frente a los mejores imitadores del país y la primera vez que compartieron, Pipe Bueno fue jurado junto a ellos, momento que ‘el Maestro’ recordó hace poco en sus redes sociales.

“#tbt Mi primer @yomellamo”, escribió en la fotografía en la que también aparecen ‘La Diva de Colombia’ y el intérprete de ‘Recostada en la cama’, quienregresó para la temporada nueve y se puso a prueba una vez más.

Para nadie es un secreto que, a lo largo de las temporadas, el jurado ha tenido varios cambios físicos en cuanto a su forma de vestir o su contextura física, sin embargo, algo que no muchos habían notado sí atormentaba al profesional colombo-argentino.

César Escola se hizo un procedimiento para tener más cabello

Por medio de sus redes sociales mostró que se sometió a un tratamiento para que su cabellera fuera más densa y fuerte, ya que tenía muy poco en la parte superior de su cabeza y estaba cerca a quedarse calvo, por lo que implementó cambios antes de que sucediera.

“Este era yo hace cuatro meses” confesó mostrando la fotografía del antes y continuó diciendo, “era muy poco pelo, pero este soy yo ahora”, dejando ver que la diferencia es bastante notoria y si tiene mucho más cabello.

Las reacciones no se han hecho esperar y sus seguidores se han sorprendido con el cambio, aplaudiendo el tratamiento que se realizó, no obstante, ‘el Maestro’ no ha dado más detalles de qué fue lo que se hizo dermatológicamente.

César Escola le dio serenata a Amparo Grisales

En el capítulo 25 de Yo Me Llamo , el jurado se alió con Rey Ruiz para demostrarle su cariño a Amparo Grisales, los dos decidieron hacer una bella presentación en la que uno tocó el piano y el otro interpretó de la mejor manera para ‘La Diva de Colombia’.

Al admitir que la presentación era para su compañera en la mesa de los jurados; Laura Acuña y Melina objetaron esta decisión y le indicaron que debería ser para todas las mujeres del programa y para el público que los observa cada noche; sin embargo, quedan encantadas con esta versión de bolero de ‘Mi media mitad’.

