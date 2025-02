Presentaciones Yo Me Llamo: Amparo dice que César Escola “se descachó”: respuesta contundente

La gala inicia con Yo Me Llamo Luis Alfonso, quien canta ‘Caballero’ y recibe elogios por su presencia en el escenario y su excelente control vocal. En contraste, la doble de Karol G interpreta ‘Provenza’ y sigue sin convencer. Amparo Grisales destaca que físicamente se parece más a la original, pero continúa cometiendo los mismos errores.

Uno de los momentos más llamativos ocurre tras la presentación de Yo Me Llamo Frankie Ruiz con ‘Desnúdate mujer’. Amparo y Rey Ruiz coinciden en que su show no fue el mejor, pero César Escola discrepa y afirma que sí le gustó. “A veces los maestros se descachan”, le dice Amparo, a lo que él responde con firmeza, asegurando que no fue un error, sino un reconocimiento a la entrega y corazón del participante.

Más adelante, Yo Me Llamo Eduin Caz interpreta ‘En tu perra vida’ y logra conquistar a Amparo Grisales con su porte y actitud de "macho mexicano". Luego, Yo Me Llamo Pitbull pone a vibrar el escenario con ‘Fireball’ y recibe elogios por su evolución. Yo Me Llamo Gloria Estefan no decepciona con ‘No te olvidaré’, destacando su potencia vocal.

La noche continúa con más interpretaciones: Yo Me Llamo Jim Morrison canta ‘Touch’, Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat presenta ‘Tu nombre me sabe a yerba’, Yo Me Llamo Till Lindemann sorprende con ‘Fever Frei!’ y Yo Me Llamo John Álex Castaño cierra la jornada con ‘Por culpa del licor’.

