Yo Me Llamo Paquita la del Barrio le hace una controversial dedicatoria a Escola: “pobre pistolita”

Yo Me Llamo Paquita la del Barrio canta ‘Pobre pistolita’ y sale con la agresividad que los jurados le habían pedido al escenario. La canción tiene una letra bastante particular y gracias a esto, tanto las presentadoras como Amparo Grisales especulan que es una dedicatoria para César Escola.

Laura Acuña no puede dejar de reír y Melina Ramírez debe preguntarle la razón, pero la mujer no logra explicarse y termina diciendo que agregará el tema a su propia playlist, pues se imaginó toda la historia.

'El Maestro' niega que le quede la letra y, entre risas dice: “el que prueba de su miel no va a otro panal”, lo que hace que Rey Ruiz hable del coqueteo constante entre la participante y el experto.

Al terminar su interpretación, la imitadora de la cantante mexicana recibe buenos comentarios, pero 'La Diva de Colombia' insiste en que le falta trabajar en sus "R" pues aún suenan muy dulces comparadas con las que cantaba la fallecida artista real.

