Cuatro mini imitadores aseguraron su cupo para la siguiente ronda de la competencia

La noche en ‘Yo Me Llamo’ se vistió de gala con una muestra de talento infantil que dejó sin aliento a los jurados y a la audiencia. Cuatro pequeños participantes lograron enamorar los oídos de Amparo Grisales, César Escola y a Laura y Melina, asegurando así su tiquete directo para continuar en la competencia que busca al mini doble perfecto de Colombia.

El escenario vibró de principio a fin con interpretaciones icónicas. ‘Yo Me Llamo Mini Celia Cruz’ encendió la fiesta al ritmo de ‘Yerberito moderno’, demostrando un sabor caribeño y un vestuario digno de la gran 'Guarachera de Cuba'.



Por su parte, la emoción llegó a su punto más alto con ‘Yo Me Llamo Mini Rocío Dúrcal’, quien interpretó magistralmente ‘La gata bajo la lluvia’, logrando erizar por completo a Amparo Grisales con su potente sentimiento vocal.

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La ranchera y el sofisticado sonido del jazz completaron una gala memorable. ‘Yo Me Llamo Mini Vicente Fernández’ deslumbró a todos al entonar ‘El rey’ con una potencia vocal que dejó atónitos a jurados y presentadoras.

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Finalmente, la elegancia de ‘Yo Me Llamo Mini Frank Sinatra’ cautivó con el clásico ‘Fly me to the moon’, reconfirmando que la disciplina y la afinación de estos cuatro pequeños artistas los perfilan como grandes favoritos para llegar a la gran final.



Cuál es el origen de las canciones interpretadas en esta gala

Las canciones presentadas por los niños pertenecen al catálogo de oro de la música hispana e internacional: 'Yerberito moderno' fue popularizada por Celia Cruz en los años 50 junto a la Sonora Matancera; 'La gata bajo la lluvia' fue compuesta por Rafael Pérez Botija e inmortalizada por Rocío Dúrcal en 1981; 'El rey' es un clásico de José Alfredo Jiménez mundialmente famoso por Vicente Fernández; y 'Fly me to the moon' fue compuesta por Bart Howard y popularizada globalmente por Frank Sinatra en 1964.

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