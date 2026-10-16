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Capítulo 61 Yo Me Llamo
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Cuáles imitadores de 'Yo Me Llamo Mini' pasaron hoy

Estos cuatro minis enamoraron el oído del jurado y dieron un paso más en la competencia; aseguraron que seguirán presentes en la competencia que busca al mini doble perfecto.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Cuatro mini imitadores aseguraron su cupo para la siguiente ronda de la competencia

Estos cuatro minis enamoraron el oído del jurado y dieron un paso más en la competencia; aseguraron que seguirán presentes en la competencia que busca al mini doble perfecto.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 16 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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