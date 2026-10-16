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Capítulo 61 Yo Me Llamo
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‘Yo Me Llamo Mini Rocío Durcal’ logró erizar a Amparo y asombró a los jurados con su voz

Tras finalizar su presentación, Amparo le dijo a la mini que fuera a la mesa de jurados para ver que en realidad se había erizado. Además, le preguntó a Escola que cómo hace para tocar el piano tan bien.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Mini Rocío Durcal’ logró erizar a Amparo y asombró a los jurados con su voz

Tras finalizar su presentación, Amparo le dijo a la mini que fuera a la mesa de jurados para ver que en realidad se había erizado. Además, le preguntó a Escola que cómo hace para tocar el piano tan bien.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 16 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Mini Rocío Durcal’ en el Templo de la Imitación
‘Yo Me Llamo Mini Rocío Durcal’ en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión