‘Yo Me Llamo Mini Rocío Durcal’ logró erizar a Amparo y asombró a los jurados con su voz

El escenario de ‘Yo Me Llamo’ se llenó de romanticismo y sentimiento con la impecable presentación de la mini concursante que le da vida a la inolvidable Rocío Dúrcal. Su interpretación no solo cautivó a los televidentes, sino que logró el máximo reconocimiento de la exigente 'Diva de Colombia'.

Tan pronto terminó su show, la emoción se apoderó del set. Amparo Grisales, visiblemente conmovida y con la piel de gallina, le pidió a la pequeña artista que se acercara a la mesa de jurados para comprobar en persona que, una vez más, su talento había logrado erizarla. El momento estuvo cargado de ternura y complicidad entre la jurado y la talentosa concursante.



Por su parte, César Escola quedó completamente boquiabierto no solo con el registro vocal de la niña, sino con la magia de la música en vivo, al punto de que Amparo aprovechó para preguntarle al maestro cómo logra tocar el piano con tanta perfección, desatando los aplausos del público en el estudio.

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Cuál era el nombre real de Rocío Dúrcal y dónde nació

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La legendaria cantante española, conocida popularmente como 'La Reina de las Rancheras', se llamaba realmente María de los Ángeles de las Heras Ortiz. Nació el 4 de octubre de 1944 en Madrid, España, ciudad donde inició su carrera artística como actriz infantil antes de consagrarse en la música.



Cuándo murió Rocío Dúrcal y de qué falleció

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La inolvidable intérprete de éxitos como 'Amor Eterno' falleció el 25 de marzo de 2006 a los 61 años en su casa de Torrelodones, Madrid (España). Su deceso se produjo a causa de un cáncer de útero con el que estuvo batallando durante varios años.

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