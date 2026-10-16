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El jazz llegó al escenario de la mano de ‘Yo Me Llamo Mini Frank Sinatra’

El mini imitador asombró a los jurados tras confesar por qué le gusta ese cantante y qué significado tiene para él. Le dieron piropos sobre su elegante ‘look’.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

El jazz llegó al escenario de la mano de ‘Yo Me Llamo Mini Frank Sinatra’

El mini imitador asombró a los jurados tras confesar por qué le gusta ese cantante y qué significado tiene para él. Le dieron piropos sobre su elegante ‘look’.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 16 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Mini Frank Sinatra' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Mini Frank Sinatra' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión