El jazz llegó al escenario de la mano de ‘Yo Me Llamo Mini Frank Sinatra’

El universo del jazz y del 'swing' se apoderó del escenario de ‘Yo Me Llamo’ gracias a la impecable actuación del mini imitador de Frank Sinatra. El mini concursante sorprendió a los asistentes al demostrar un dominio escénico, sumado a una elegancia en su vestuario que no pasó desapercibida entre los jurados.

Tras su presentación, el pequeño artista vivió un emotivo momento en la mesa de juzgamiento. Con total soltura y madurez, confesó las razones por las cuales le apasiona la música del legendario cantante estadounidense y el profundo significado personal que tiene su repertorio.



La revelación conmovió a los jurados, quienes no escatimaron en elogios para destacar tanto su talento vocal como su impecable 'look', reafirmando que el talento no tiene edad cuando se trata de rendir homenaje a los grandes de la música.

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Cuál era el verdadero nombre de Frank Sinatra y dónde nació

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El icónico cantante y actor estadounidense, apodado popularmente como 'La Voz' (The Voice), se llamaba realmente Francis Albert Sinatra. Nació el 12 de diciembre de 1915 en Hoboken, Nueva Jersey (Estados Unidos), ciudad donde dio sus primeros pasos en la música antes de convertirse en una de las figuras más influyentes del siglo XX.



Cuándo murió Frank Sinatra y de qué falleció

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El legendario intérprete de clásicos inolvidables como 'My Way' y 'Fly Me to the Moon' falleció el 14 de mayo de 1998 a los 82 años en Los Ángeles, California (Estados Unidos). La causa de su fallecimiento fue un paro cardíaco, luego de haber sufrido graves complicaciones de salud en sus últimos años de vida.

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