Los jurados y los dobles mayores quedaron asombrados con la voz de Mini Vicente Fernández

El impacto del show fue tal que Laura Acuña y Melina Ramírez quedaron completamente boquiabiertas ante semejante despliegue de carisma y afinación. Las reacciones de admiración no se hicieron esperar por parte del jurado; Elder Dayán Díaz no dudó en destacar que el niño tiene un autentico “vozarrón”, mientras que el maestro César Escola se rindió ante su interpretación y le expresó públicamente toda su admiración por el trabajo realizado.

Cuál era el nombre completo de Vicente Fernández y dónde nació

El legendario ícono de la música ranchera, conocido en todo el mundo como 'El Charro de Huentitán', se llamaba realmente Vicente Fernández Gómez. Nació el 17 de febrero de 1940 en Huentitán el Alto, Jalisco (México), lugar donde comenzó a forjar las raíces de su histórica carrera musical.

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Cuándo murió Vicente Fernández y cuál fue la causa de su fallecimiento

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El ídolo mexicano falleció el 12 de diciembre de 2021 a los 81 años en Guadalajara, Jalisco (México). Su deceso ocurrió tras permanecer varios meses hospitalizado a causa de una grave caída en su rancho 'Los Tres Potrillos', complicación médica agravada por el síndrome de Guillain-Barré que padecía.

