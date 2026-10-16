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Capítulo 61 Yo Me Llamo
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Los jurados y los dobles mayores quedaron asombrados con la voz de Mini Vicente Fernández

El mini concursante interpretó ‘El rey’ e hizo que Laura y Melina quedaran boquiabiertas con su voz. Elder le dijo que tenía un “vozarrón”. Por su parte, César le dijo que tenía su admiración.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Los jurados y los dobles mayores quedaron asombrados con la voz de Mini Vicente Fernández

El mini concursante interpretó ‘El rey’ e hizo que Laura y Melina quedaran boquiabiertas con su voz. Elder le dijo que tenía un “vozarrón”. Por su parte, César le dijo que tenía su admiración.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 16 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Mini Vicente Fernández' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Mini Vicente Fernández' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión