Mini Celia Cruz recibió elogios de los jurados tras su presentación

El escenario de ‘Yo Me Llamo’ volvió a vibrar al ritmo de la salsa y la guaracha. En esta oportunidad, la mini representante de la inolvidable Celia Cruz se robó todas las miradas de la noche con una presentación llena de sabor, potencia vocal y un derroche de carisma que dejó sin palabras al público y a los jurados.

La pequeña imitadora saltó al escenario luciendo una pinta idéntica a la de 'La Guarachera de Cuba', detalle que no pasó desapercibido. Amparo Grisales y César Escola no dudaron en llenar de elogios a la concursante, destacando tanto su evolución vocal como la impecable caracterización visual de su personaje.



El momento más divertido de la gala llegó con la intervención de Aurelio Cheveroni, quien fiel a su estilo espontáneo, desató las risas en el estudio al asegurar entre bromas que la niña parecía nada más y nada menos que "la hija perdida de Celia Cruz". Con esta brillante actuación, la participante reafirma por qué es una de las grandes promesas de la temporada.

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Cuál era el nombre real de Celia Cruz y dónde nació

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La legendaria cantante cubana, conocida mundialmente como 'La Reina de la Salsa', se llamaba realmente Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso. Nació el 21 de octubre de 1925 en La Habana, Cuba, lugar donde comenzó su trayectoria musical antes de convertirse en una estrella internacional.



Cuándo murió Celia Cruz y de qué falleció

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La intérprete de éxitos inmortales como 'La Vida Es Un Carnaval' falleció el 16 de julio de 2003 a los 77 años en Fort Lee, Nueva Jersey (Estados Unidos). La causa de su muerte fue una complicación derivada de un glioma, un agresivo tumor cerebral contra el que luchaba.