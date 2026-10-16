Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Yo Me Llamo
EN VIVO 🔴 Yo Me Llamo
Murió Germán Quintero, de 'Escobar, patrón del mal'
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Mini Celia Cruz recibió elogios de los jurados tras su presentación

Amparo y César le dijeron a la mini concursante que su presentación fue muy buena y le elogiaron su pinta tan parecida a la de Celia Cruz. Aurelio dijo que, ella era la hija perdida de ‘La guarachera de Cuba’.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Mini Celia Cruz recibió elogios de los jurados tras su presentación

Amparo y César le dijeron a la mini concursante que su presentación fue muy buena y le elogiaron su pinta tan parecida a la de Celia Cruz. Aurelio dijo que, ella era la hija perdida de ‘La guarachera de Cuba’.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 16 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
'Yo Me Llamo Mini Celia Cruz' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Mini Celia Cruz' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión