Capítulo 71 Yo Me Llamo: La tensión no se baja del escenario, ¿quiénes quedarán en riesgo? En el Templo de la Imitación 10 continúan en competencia, pero tres más irán a la Noche de Eliminación. No te pierdas Yo Me Llamo a las 8:00 p.m., después de Noticias Caracol.