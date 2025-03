Amparo Grisales le grita “sapo” a un participante de Yo Me Llamo y se indigna

En el capítulo 53 de Yo Me Llamo, Yo Me Llamo Pipe Peláez recibe comentarios positivos por su presentación. Rey Ruiz afirma que la canción le queda perfecta y resalta su interpretación. César Escola elogia su manejo del aire y la animación en el escenario, asegurando que tiene una identidad clara como imitador. Amparo Grisales, por su parte, considera que no hay mucho más que agregar, pues el participante ya ha demostrado su talento.

Mira también: Exparticipante de Yo Me Llamo salió de la UCI: primer video de su recuperación

Tras su actuación, los jurados le piden al concursante que les cuente qué ha pasado con los demás competidores, pero este no dice mucho. Luego, comparte con sus compañeros en camerino y comenta sobre los resultados del show. En medio de la conversación, menciona que Amparo Grisales le pidió que estuviera pendiente de ellos, lo que desata reacciones entre los demás participantes.

Cuando los jurados se enteran de su comentario, Escola señala que parece estar jugando en ambos lados, mientras Grisales, sorprendida, le grita en broma "sapo" al participante.

Publicidad

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.