Capítulo 53 Yo Me Llamo: Amparo se va furiosa del escenario tras tener otra fuerte discusión

Yo Me Llamo Carin León canta ‘Coqueta’ de Luis Gerardo Padilla Riojas.

Yo Me Llamo Kany García canta ‘Te lo agradezco’ de K. García, Ó. Díaz de León, R. Arcaute y R. López.

Yo Me Llamo Cornelio Reyna canta ‘Tengo miedo’ de Cornelio Reyna Cisneros.

Yo Me Llamo Gloria Stefan canta ‘No pretendo’ de Kike Santander.

Yo Me Llamo Felipe Peláez canta ‘Borracha’ de Felipe Renán Peláez Rodríguez.

Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat canta ‘Qué va a ser de ti’ de Joan Manuel Serrat.

Yo Me Llamo Bob Marley canta ‘Concrete Jungle’ de Robert Nesta Maley.

Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa canta ‘Qué manera de quererte’ de Emilia Ríos Mendoza.

Yo Me Llamo Jim Morrison canta ‘Newborn Awakeing’ de Jim Morrison.

Yo Me Llamo Óscar Agudelo canta ‘Cosas viejas’ de F. Canaro e I. Pelay.

Yo Me Llamo Vicente Fernández canta ‘Sublime mujer’ de Norberto Eduardo Toscano.

