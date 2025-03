Capítulo 51 Yo Me Llamo: un participante olvida la letra de la canción y una colega llora

En la más reciente transmisión de Yo Me Llamo, los concursantes ofrecen interpretaciones muy diversas, y los jurados brindan comentarios tanto de aliento como de crítica, mostrando una vez más la exigencia del programa.

Yo Me Llamo Martín Elías se presenta con fuerza, mostrando una interpretación alegre y afinada, lo que es elogiado por Amparo Grisales. Sin embargo, César Escola destaca que le faltó matizar, sugiriendo que aún hay aspectos que mejorar en su performance. Martín, por su parte, comparte que estaba atravesando problemas personales, lo que le permitió experimentar una nueva faceta en su personaje.

Yo Me Llamo Paquita la del Barrio también está bajo los focos de la crítica. César Escola nota que la afinación fue dudosa, algo que la participante atribuye a preocupaciones personales previas a la presentación. Amparo, por su parte, opina que le faltó más agresividad, algo característico de la icónica Paquita. Aunque los comentarios son duros, la concursante intenta mantener su actitud positiva.

La actuación de Yo Me Llamo Fito Páez está marcada por la dificultad, ya que no logra conectar del todo con la canción debido a la desafinación y al olvido de la letra. César Escola le recomienda que no permita que los problemas personales afecten su carrera artística, y Fito dedica su show a su hermano Diego, quien aparentemente enfrenta problemas de salud.

Yo Me Llamo Pipe Peláez protagoniza uno de los momentos más emotivos de la noche. César destaca la belleza de su presentación, que estuvo llena de matices y transmitió una gran conexión con el corazón. Amparo, sin embargo, pregunta por lo sucedido en el camerino, específicamente con el doble de Fito Páez; sin embargo, él se mantiene hermético.

Yo Me Llamo Óscar Agudelo es duramente juzgado por Amparo Grisales, quien nota que estuvo desafinado y le faltó el toque tanguero. César le aconseja que no descuide el fraseo, mientras que Rey Ruiz opina que Óscar cantó por compromiso, sin disfrutar del show, algo que debe mejorar.

Yo Me Llamo Carin León impresiona a Amparo con su interpretación, especialmente con el toque "borrachito" de la canción. Aunque la afinación y la puesta en escena son elogiadas, le faltó mejorar ciertos aspectos, como los vibratos.

Finalmente, Yo Me Llamo Kany García llora tras recibir críticas sobre su interpretación de ‘Cuando se va el amor’. Cabe aclara que Amparo le comenta antes que su voz estaba demasiado nasal y desafinada, mientras que César nota que estuvo rara al inicio, mencionando incluso el maquillaje extraño.

