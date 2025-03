Capítulo 52 Yo Me Llamo: Con la eliminación, se anuncia importante cambio en el programa

La noche de eliminación en Yo Me Llamo está marcada por un giro inesperado en la competencia, que altera por completo las expectativas de los concursantes y de los televidentes. Antes de revelar los nombres de los imitadores que debían abandonar el programa, Melina Ramírez, la presentadora del reality, anuncia una noticia que cambiaría el rumbo del concurso.

A partir de ese momento, la competencia se dividiría en dos grupos, lo que implica que cada ciclo de eliminaciones solo dará como resultado la salida de un único participante, en lugar de los dos que venían siendo eliminados anteriormente. Este cambio supone un aumento significativo en la presión sobre los concursantes, ya que, con menos personas saliendo, cada presentación se vuelve aún más crucial para continuar en la competencia.

Durante las presentaciones de la noche, los jurados tienen un arduo debate sobre las elecciones de canciones de algunos de los participantes. Algunos de los imitadores arriesgan su suerte al escoger canciones más complejas y difíciles, lo que genera opiniones divididas entre los miembros del jurado. Amparo Grisales es la principal defensora de los concursantes que decidieron tomar riesgos, argumentando que en ocasiones es necesario atreverse a elegir piezas desafiantes para destacarse y demostrar un mayor rango vocal. Sin embargo, César Escola y Rey Ruiz no comparten la misma visión y señalan que para algunos, las canciones elegidas no les permiten lucirse vocalmente, lo que limitasu capacidad para impresionar al público y al jurado.

Finalmente, tras escuchar las opiniones del jurado y evaluar las actuaciones de todos los participantes, se da a conocer la triste noticia de que tres imitadores tendrían que despedirse del programa. Yo Me Llamo Fito Páez, Yo Me Llamo Gustavo Cerati y Yo Me Llamo Amaia Montero son los eliminados de la noche. Este resultado genera gran sorpresa, ya que algunos de estos concursantes habían demostrado un buen nivel durante el certamen.

Con este nuevo formato y con solo 23 imitadores en competencia, Yo Me Llamo entra en una fase mucho más exigente. Los concursantes deben estar más concentrados que nunca, ya que ahora cada presentación será clave para permanecer en el reality.

