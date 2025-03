Capítulo 49 Yo Me Llamo: Vuelve a haber tensión por las quejas de un participante con los jurados

Yo Me Llamo Luis Alfonso canta ‘Chismofilia’ de A. Rendón, C. Montoya, D. Astudillo, J. Medina, L. Rendón, L. Valencia y H. Rodas.

Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat canta ‘Barquito de papel’ de Joan Manuel Serrat.

Yo Me Llamo Pitbull canta ‘Feel this moment’ de C. Aguilera, C. Kreviazuk, P. Wooktaar, M. Furuholmen, M. Harket, N. Atweh, A. Messinge, U Vargas, A. Pérez y N. Lambroza.

Yo Me Llamo Gloria Stefan canta ‘El día que me quieras’ de c. Gardel y A. L Pera.

Yo Me Llamo Jim Morrison canta ‘Love her madly’ de J. Densmore, R. Krieger, R. D. Manzarek y J. Morrison.

Yo Me Llamo Eduin Caz canta ‘Lujos y secretos’ de Uziel Payán.

Yo Me Llamo Till Lindemann canta ‘Engel’ de G. Riedel, C. Scheiner, C. Lorenz, T. Lindemann, R. Kruspe y P. Landers.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.